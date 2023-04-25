https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867384410.html
Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего
Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего - РИА Новости, 25.04.2023
Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего
Стюардесса рассказала, какие ситуации на борту и какое поведение пассажиров вызывают раздражение экипажа, сообщает Mirror. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T02:18
2023-04-25T02:18
2023-04-25T02:18
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какие ситуации на борту и какое поведение пассажиров вызывают раздражение экипажа, сообщает Mirror.Бывшая бортпроводница Кэролайн Кнейц отмечает, что ей не нравится, когда пассажиры просят убрать пространство возле их места. "Экипажу не платят за уборку салона, ею занимаются другие сотрудники в аэропорту, когда лайнер готовят к следующему рейсу", — пояснила она.Эта тема возникла после критики бортпроводников в соцсетях за то, что персонал попросил жену известного бейсболиста собрать с пола рассыпанный их ребенком попкорн. Комментаторы поддержали Кэролайн: "За детей несет ответственность родитель".Также бывшая сотрудница авиаперевозчика сказала, что экипажу сложно справляться с невоспитанными детьми, если их мамы и папы самоустраняются. Или, что еще хуже, позволяют им употреблять кофе и напитки с большим количеством сахара, после чего "ребенок становится диким".Кроме того, стюардессы испытывают стресс, когда путешественники вызывают их кнопкой над креслом по незначительным поводам — например, желая получить стакан воды — во время взлета или посадки."Перемещение по салону в эти минуты — нарушение правил безопасности. Бортпроводники и пассажиры могут получить травму", — пояснила другая стюардесса, Кэт Камалани.
https://ria.ru/20230418/puteshestviya-1865902000.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пассажиры, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пассажиры, Самолеты
Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего
Mirror: просьбы сделать уборку и вызов во время взлета раздражают стюардесс больше всего
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, какие ситуации на борту и какое поведение пассажиров вызывают раздражение экипажа, сообщает
Mirror.
Бывшая бортпроводница Кэролайн Кнейц отмечает, что ей не нравится, когда пассажиры просят убрать пространство возле их места. "Экипажу не платят за уборку салона, ею занимаются другие сотрудники в аэропорту, когда лайнер готовят к следующему рейсу", — пояснила она.
Эта тема возникла после критики бортпроводников в соцсетях за то, что персонал попросил жену известного бейсболиста собрать с пола рассыпанный их ребенком попкорн. Комментаторы поддержали Кэролайн: "За детей несет ответственность родитель".
Также бывшая сотрудница авиаперевозчика сказала, что экипажу сложно справляться с невоспитанными детьми, если их мамы и папы самоустраняются. Или, что еще хуже, позволяют им употреблять кофе и напитки с большим количеством сахара, после чего "ребенок становится диким".
Кроме того, стюардессы испытывают стресс, когда путешественники вызывают их кнопкой над креслом по незначительным поводам — например, желая получить стакан воды — во время взлета или посадки.
"Перемещение по салону в эти минуты — нарушение правил безопасности. Бортпроводники и пассажиры могут получить травму", — пояснила другая стюардесса, Кэт Камалани.
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