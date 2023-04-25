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Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего - РИА Новости, 25.04.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:18 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867384410.html
Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего
Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего - РИА Новости, 25.04.2023
Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего
Стюардесса рассказала, какие ситуации на борту и какое поведение пассажиров вызывают раздражение экипажа, сообщает Mirror. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T02:18
2023-04-25T02:18
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пассажиры
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какие ситуации на борту и какое поведение пассажиров вызывают раздражение экипажа, сообщает Mirror.Бывшая бортпроводница Кэролайн Кнейц отмечает, что ей не нравится, когда пассажиры просят убрать пространство возле их места. "Экипажу не платят за уборку салона, ею занимаются другие сотрудники в аэропорту, когда лайнер готовят к следующему рейсу", — пояснила она.Эта тема возникла после критики бортпроводников в соцсетях за то, что персонал попросил жену известного бейсболиста собрать с пола рассыпанный их ребенком попкорн. Комментаторы поддержали Кэролайн: "За детей несет ответственность родитель".Также бывшая сотрудница авиаперевозчика сказала, что экипажу сложно справляться с невоспитанными детьми, если их мамы и папы самоустраняются. Или, что еще хуже, позволяют им употреблять кофе и напитки с большим количеством сахара, после чего "ребенок становится диким".Кроме того, стюардессы испытывают стресс, когда путешественники вызывают их кнопкой над креслом по незначительным поводам — например, желая получить стакан воды — во время взлета или посадки."Перемещение по салону в эти минуты — нарушение правил безопасности. Бортпроводники и пассажиры могут получить травму", — пояснила другая стюардесса, Кэт Камалани.
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туризм, новости - туризм, пассажиры, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пассажиры, Самолеты
Стюардесса рассказала, какие пассажиры раздражают экипаж больше всего

Mirror: просьбы сделать уборку и вызов во время взлета раздражают стюардесс больше всего

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari/Chameleons EyeСтюардесса за работой
Стюардесса за работой - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какие ситуации на борту и какое поведение пассажиров вызывают раздражение экипажа, сообщает Mirror.
Бывшая бортпроводница Кэролайн Кнейц отмечает, что ей не нравится, когда пассажиры просят убрать пространство возле их места. "Экипажу не платят за уборку салона, ею занимаются другие сотрудники в аэропорту, когда лайнер готовят к следующему рейсу", — пояснила она.
Эта тема возникла после критики бортпроводников в соцсетях за то, что персонал попросил жену известного бейсболиста собрать с пола рассыпанный их ребенком попкорн. Комментаторы поддержали Кэролайн: "За детей несет ответственность родитель".
Также бывшая сотрудница авиаперевозчика сказала, что экипажу сложно справляться с невоспитанными детьми, если их мамы и папы самоустраняются. Или, что еще хуже, позволяют им употреблять кофе и напитки с большим количеством сахара, после чего "ребенок становится диким".
Кроме того, стюардессы испытывают стресс, когда путешественники вызывают их кнопкой над креслом по незначительным поводам — например, желая получить стакан воды — во время взлета или посадки.
"Перемещение по салону в эти минуты — нарушение правил безопасности. Бортпроводники и пассажиры могут получить травму", — пояснила другая стюардесса, Кэт Камалани.
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