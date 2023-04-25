https://ria.ru/20230425/proizvodstvo-1867680153.html

КМСП помогла локализовать производство создателю корпусов для электроники

КМСП помогла локализовать производство создателю корпусов для электроники - РИА Новости, 25.04.2023

КМСП помогла локализовать производство создателю корпусов для электроники

Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю компанию "МСП Лизинг" оказала лизинговую поддержку ивановскому изготовителю металлических корпусов для электроники... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:39

2023-04-25T17:39

2023-04-25T17:39

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочернюю компанию "МСП Лизинг" оказала лизинговую поддержку ивановскому изготовителю металлических корпусов для электроники "Неолазер", что помогло компании локализовать производство, сообщает пресс-служба института развития."МСП Лизинг" закупила в лизинг для ООО "Неолазер" промышленное оборудование для резки листового металла на сумму 6,3 миллиона рублей, в результате чего локализация предприятия достигла 100%. Как ожидается, ввод нового оборудования снизит себестоимость продукции на 20%, увеличит скорость запуска и изготовления образцов на 15-30%. Одновременно на предприятии появится до 25 новых рабочих мест, говорится в сообщении."Льготное лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений финансовой поддержки бизнеса, которое Корпорация МСП интенсивно развивает. При тесной обратной связи вместе с бизнесом совершенствуем продукты и делаем их актуальными и эффективными для решения любых производственных задач", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Исаевич также указал, что условия "МСП Лизинг" сегодня являются одними из самых привлекательных на рынке. Подача заявок теперь полностью цифровая, что минимизирует число обязательных сопроводительных документов и сокращает сроки рассмотрения.В свою очередь, директор и один из учредителей ООО "Неолазер" Игорь Шевцов отметил, что спрос на продукцию предприятия неуклонно растет. При этом с уходом зарубежных компаний открылись новые ниши и направления."В этой ситуации для нас на первое место выходит возможность оперативного получения финансовой поддержки на льготных условиях. Льготная лизинговая поддержка дает возможность сохранить собственные средства и инвестировать их в дальнейший рост и развитие производства, расширение круга клиентов, создание новых рабочих мест", - сказал Шевцов.Компания производит металлические корпуса под индивидуальные разработки для телекома, электротехники, систем обеспечения безопасности, медицины и других. Офисы предприятия открыты в 40 городах России.Малый бизнес может получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подать заявку на получение льготного лизинга можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20230412/poruchitelstva-1864545947.html

https://ria.ru/20230411/pravila-1864341555.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика