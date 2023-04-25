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В Приамурье проведут диагностику трех ЛЭП, передающих электроэнергию в КНР
В Приамурье проведут диагностику трех ЛЭП, передающих электроэнергию в КНР - РИА Новости, 25.04.2023
В Приамурье проведут диагностику трех ЛЭП, передающих электроэнергию в КНР
Диагностику спецпереходов трех ЛЭП, обеспечивающих передачу энергии в Китай, проведет филиал ПАО "Россети", сообщает пресс-служба Магистральные электрические... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:18
2023-04-25T06:18
2023-04-25T06:18
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Диагностику спецпереходов трех ЛЭП, обеспечивающих передачу энергии в Китай, проведет филиал ПАО "Россети", сообщает пресс-служба Магистральные электрические сети (МЭС) Востока. Своевременная диагностика позволит предотвратить технологические нарушения и повысить надежность работы энерготранзитов. Сотрудники филиала исследуют состояние фундаментов, опор, изоляторов, оценят степень коррозии деталей, исправность сигнальных огней. Основные работы пройдут на воздушной линии "Амурская - Хэйхэ", которая доставляет в КНР электроэнергию от крупнейших ГЭС Дальнего Востока – Бурейской и Зейской. Его длина составляет почти 1,3 километра, высота опор – 180 метров. Линия была построена в 2012 году и рассчитана на максимальную мощность электропередачи в 750 МВт. Также будет проведена диагностика спецпереходов воздушных линий 220 кВ "Благовещенск – Айгунь"и 110 кВ"Благовещенская – Хэйхэ". Большой высоковольтный переход – участок ЛЭП протяженностью более 700 метров, пролегающий над реками, озерами, водохранилищами. Каждый такой объект проектируется индивидуально и отличается конструкцией и высотой опор, исполнением фундаментов, длиной переходных пролетов. Всего в зоне обслуживания филиала ПАО "Россети" – МЭС Востока находятся 38 спецпереходов.
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китай, россети, зея (город), россия
Китай, Россети, Зея (город), Россия
В Приамурье проведут диагностику трех ЛЭП, передающих электроэнергию в КНР
В Приамурье проведут диагностику спецпереходов трех ЛЭП, передающих электроэнергию в КНР
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Диагностику спецпереходов трех ЛЭП, обеспечивающих передачу энергии в Китай, проведет филиал ПАО "Россети", сообщает пресс-служба Магистральные электрические сети (МЭС) Востока.
«
"Энергетики приступили к проверке состояния больших специальных переходов через реку Зею линий электропередачи 110-500 кВ, обеспечивающих связи энергосистем России и Китая", - говорится в сообщении.
Своевременная диагностика позволит предотвратить технологические нарушения и повысить надежность работы энерготранзитов. Сотрудники филиала исследуют состояние фундаментов, опор, изоляторов, оценят степень коррозии деталей, исправность сигнальных огней.
Основные работы пройдут на воздушной линии "Амурская - Хэйхэ", которая доставляет в КНР электроэнергию от крупнейших ГЭС Дальнего Востока
– Бурейской и Зейской. Его длина составляет почти 1,3 километра, высота опор – 180 метров. Линия была построена в 2012 году и рассчитана на максимальную мощность электропередачи в 750 МВт. Также будет проведена диагностика спецпереходов воздушных линий 220 кВ "Благовещенск – Айгунь"и 110 кВ"Благовещенская – Хэйхэ".
Большой высоковольтный переход – участок ЛЭП протяженностью более 700 метров, пролегающий над реками, озерами, водохранилищами. Каждый такой объект проектируется индивидуально и отличается конструкцией и высотой опор, исполнением фундаментов, длиной переходных пролетов. Всего в зоне обслуживания филиала ПАО "Россети" – МЭС Востока находятся 38 спецпереходов.
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