https://ria.ru/20230425/pozhary-1867483778.html

В лесах Приамурья потушили семь природных пожаров

В лесах Приамурья потушили семь природных пожаров - РИА Новости, 25.04.2023

В лесах Приамурья потушили семь природных пожаров

Лесопожарная группировка Приамурья ликвидировала в понедельник семь природных пожаров, пять из которых обнаружили и потушили за один день, сообщает региональный РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:42

2023-04-25T05:42

2023-04-25T05:42

свободненский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Лесопожарная группировка Приамурья ликвидировала в понедельник семь природных пожаров, пять из которых обнаружили и потушили за один день, сообщает региональный минлесхоз. Общая площадь, пройденная огнем, - почти 260 гектаров. На возгораниях работали более 120 человек - парашютистов и десантников Амурской авиабазы, работников лесхозов, пожарных Амурского центра ГЗ и ПБ и добровольных пожарных. Причина возникновения пожаров - деятельность местного населения. Угрозы населенным пунктам не было. По состоянию на утро вторника в области локализованы два природных пожара в восьми километрах от Поляковского Зейского округа и более чем в пяти километрах от Кундура Архаринского округа. Общая площадь возгораний – 70 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В Сковородинском и Бурейском округах действует два природных пожара площадью 14 гектаров. Огонь возник из-за деятельности местного населения. В 27 муниципальных образованиях Приамурья действует особый противопожарный режим. На этих территориях ограничивается посещение лесов, запрещается проводить работы с применением огня, жечь мусор, костры, сухую растительность.

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свободненский район

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свободненский район, происшествия