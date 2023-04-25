https://ria.ru/20230425/pozhar-1867747699.html

В свердловском поселке Сосьва сгорели 92 строения, погиб один человек

В свердловском поселке Сосьва сгорели 92 строения, погиб один человек - РИА Новости, 25.04.2023

В свердловском поселке Сосьва сгорели 92 строения, погиб один человек

В посёлке Сосьва Свердловской области огонь повредил 92 строения, в ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший, сообщается в телеграм-канале МЧС... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T23:08

2023-04-25T23:08

2023-04-25T23:10

происшествия

россия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

евгений куйвашев

александр кудрявцев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В посёлке Сосьва Свердловской области огонь повредил 92 строения, в ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший, сообщается в телеграм-канале МЧС России."Огнём повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.Как уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.Отмечается, что распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра.Глава администрации Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что проезд в поселок частично открыт, некоторые жители возвращаются в свои дома. "Проезд в Сосьву частично открыт. Потихоньку заезжают люди. Кому в командировку надо, кто в дома возвращается. Сгорело 92 дома. Хороший кусок поселка сгорел. Горел кварталами, улицами. В эвакуационный пункт никто еще не обратился", - сказал Макаров, слова которого приводит местный портал ПроСосьву.ru.Он сообщил, что в среду проведет встречу с местными жителями. "Будут присутствовать все заинтересованные лица: министры, прокуратура, полиция, много официальных лиц приедет. Будем сразу рассматривать вопросы каждого жителя, отмечать каждого пофамильно - кто в чем нуждается, кому чем помочь", - заключил глава администрации.Губернатор Евгений Куйвашев ранее поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). По поручению главы региона в Сосьву направлены заместитель губернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Им поручено осуществлять координацию работы на месте, оказать всю необходимую помощь в ликвидации пожара и его последствий и уделить особое внимание расселению людей. Также губернатор поставил задачу мобилизовать все службы, находящиеся в ведении минздрава региона, на случай необходимости.По данным региональных властей, в среду пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах. СК устанавливает обстоятельства возникновения этих возгораний и даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

https://ria.ru/20230425/poezda-1867706817.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений куйвашев, александр кудрявцев, следственный комитет россии (ск рф)