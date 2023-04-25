https://ria.ru/20230425/pozhar-1867747699.html
В свердловском поселке Сосьва сгорели 92 строения, погиб один человек
В свердловском поселке Сосьва сгорели 92 строения, погиб один человек - РИА Новости, 25.04.2023
В свердловском поселке Сосьва сгорели 92 строения, погиб один человек
В посёлке Сосьва Свердловской области огонь повредил 92 строения, в ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший, сообщается в телеграм-канале МЧС... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T23:08
2023-04-25T23:08
2023-04-25T23:10
происшествия
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
евгений куйвашев
александр кудрявцев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В посёлке Сосьва Свердловской области огонь повредил 92 строения, в ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший, сообщается в телеграм-канале МЧС России."Огнём повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.Как уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.Отмечается, что распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра.Глава администрации Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что проезд в поселок частично открыт, некоторые жители возвращаются в свои дома. "Проезд в Сосьву частично открыт. Потихоньку заезжают люди. Кому в командировку надо, кто в дома возвращается. Сгорело 92 дома. Хороший кусок поселка сгорел. Горел кварталами, улицами. В эвакуационный пункт никто еще не обратился", - сказал Макаров, слова которого приводит местный портал ПроСосьву.ru.Он сообщил, что в среду проведет встречу с местными жителями. "Будут присутствовать все заинтересованные лица: министры, прокуратура, полиция, много официальных лиц приедет. Будем сразу рассматривать вопросы каждого жителя, отмечать каждого пофамильно - кто в чем нуждается, кому чем помочь", - заключил глава администрации.Губернатор Евгений Куйвашев ранее поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). По поручению главы региона в Сосьву направлены заместитель губернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Им поручено осуществлять координацию работы на месте, оказать всю необходимую помощь в ликвидации пожара и его последствий и уделить особое внимание расселению людей. Также губернатор поставил задачу мобилизовать все службы, находящиеся в ведении минздрава региона, на случай необходимости.По данным региональных властей, в среду пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах. СК устанавливает обстоятельства возникновения этих возгораний и даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.
https://ria.ru/20230425/poezda-1867706817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений куйвашев, александр кудрявцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Евгений Куйвашев, Александр Кудрявцев, Следственный комитет России (СК РФ)
В свердловском поселке Сосьва сгорели 92 строения, погиб один человек
В свердловском поселке Сосьва при пожаре повреждены 92 строения, погиб один человек
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
В посёлке Сосьва Свердловской области огонь повредил 92 строения, в ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший, сообщается в телеграм-канале
МЧС России.
"Огнём повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.
Как уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии
.
Отмечается, что распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра.
Глава администрации Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что проезд в поселок частично открыт, некоторые жители возвращаются в свои дома. "Проезд в Сосьву частично открыт. Потихоньку заезжают люди. Кому в командировку надо, кто в дома возвращается. Сгорело 92 дома. Хороший кусок поселка сгорел. Горел кварталами, улицами. В эвакуационный пункт никто еще не обратился", - сказал Макаров, слова которого приводит местный портал ПроСосьву.ru.
Он сообщил, что в среду проведет встречу с местными жителями. "Будут присутствовать все заинтересованные лица: министры, прокуратура, полиция, много официальных лиц приедет. Будем сразу рассматривать вопросы каждого жителя, отмечать каждого пофамильно - кто в чем нуждается, кому чем помочь", - заключил глава администрации.
Губернатор Евгений Куйвашев
ранее поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). По поручению главы региона в Сосьву направлены заместитель губернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев
. Им поручено осуществлять координацию работы на месте, оказать всю необходимую помощь в ликвидации пожара и его последствий и уделить особое внимание расселению людей. Также губернатор поставил задачу мобилизовать все службы, находящиеся в ведении минздрава региона, на случай необходимости.
По данным региональных властей, в среду пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах. СК
устанавливает обстоятельства возникновения этих возгораний и даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.
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