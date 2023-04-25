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Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50
Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50 - РИА Новости, 25.04.2023
Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50
Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Сосьва Свердловской области в связи с пожаром, охватившим порядка 50 строений, сообщает МЧС России. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:51
2023-04-25T19:51
2023-04-25T19:51
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Сосьва Свердловской области в связи с пожаром, охватившим порядка 50 строений, сообщает МЧС России. Борьбу со стихией ведут с земли и с воздуха. Авиация МЧС сбросила 36 тонн воды. Пожар ликвидируют 60 человек и 14 единиц техники. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Также в готовность приведен пункт временного размещения населения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50
В свердловском поселке Сосьва ввели режим ЧС из-за пожара, охватившего порядка 50 строений