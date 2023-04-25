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Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50 - РИА Новости, 25.04.2023
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19:51 25.04.2023
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Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50
Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50 - РИА Новости, 25.04.2023
Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50
Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Сосьва Свердловской области в связи с пожаром, охватившим порядка 50 строений, сообщает МЧС России. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:51
2023-04-25T19:51
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Сосьва Свердловской области в связи с пожаром, охватившим порядка 50 строений, сообщает МЧС России. Борьбу со стихией ведут с земли и с воздуха. Авиация МЧС сбросила 36 тонн воды. Пожар ликвидируют 60 человек и 14 единиц техники. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Также в готовность приведен пункт временного размещения населения.
свердловская область
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число загоревшихся в свердловском поселке Сосьва строений увеличилось до 50

В свердловском поселке Сосьва ввели режим ЧС из-за пожара, охватившего порядка 50 строений

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар в поселке Сосьва Свердловской области
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Сосьва Свердловской области в связи с пожаром, охватившим порядка 50 строений, сообщает МЧС России.
«
"В связи с обстановкой, складывающейся в поселке Сосьва, решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования введен режим "Чрезвычайной ситуации"... На данный момент огнем охвачены порядка 50 строений", - говорится в сообщении.
Борьбу со стихией ведут с земли и с воздуха. Авиация МЧС сбросила 36 тонн воды. Пожар ликвидируют 60 человек и 14 единиц техники.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Также в готовность приведен пункт временного размещения населения.
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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