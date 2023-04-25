https://ria.ru/20230425/pozhar-1867668135.html
В Пермском крае произошел пожар площадью семь гектаров вблизи пилорамы
В Пермском крае произошел пожар площадью семь гектаров вблизи пилорамы - РИА Новости, 25.04.2023
В Пермском крае произошел пожар площадью семь гектаров вблизи пилорамы
Штабеля леса и трава на площади 7 гектаров горят вблизи пилорамы под Пермью, происходит ликвидация пожара, сообщила пресс-служба краевого ГУМЧС. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:16
2023-04-25T17:16
2023-04-25T17:16
происшествия
пермский край
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕРМЬ, 25 апр - РИА Новости. Штабеля леса и трава на площади 7 гектаров горят вблизи пилорамы под Пермью, происходит ликвидация пожара, сообщила пресс-служба краевого ГУМЧС. По данным регионального МЧС, днем в селе Трун в Чернушинском округе в Пермском крае вблизи пилорамы загорелись растительность и продукты деревообработки. "По прибытию было установлено, что происходит горение штабелей леса на площади около 1,5 гектаров. Сейчас происходит ликвидация пожара", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что предварительная площадь пожара составляет 7 гектаров, открытое горение на данной площади ликвидировано в 17.20 (15.20 мск). Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы управления проводят проверку по факту возгорания. Кроме того, сейчас спасатели тушат пожар площадью 6 гектаров у деревни Антоновцы в Краснокамском городском округе (находится примерно в 40 километрах от Перми). Вблизи населенного пункта сначала загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на земли лесного фонда.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867634450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Пермский край, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Пермском крае произошел пожар площадью семь гектаров вблизи пилорамы
В Пермском крае вблизи пилорамы загорелись штабеля леса и трава на площади семь гектаров
ПЕРМЬ, 25 апр - РИА Новости. Штабеля леса и трава на площади 7 гектаров горят вблизи пилорамы под Пермью, происходит ликвидация пожара, сообщила пресс-служба краевого ГУМЧС.
По данным регионального МЧС
, днем в селе Трун в Чернушинском округе в Пермском крае вблизи пилорамы загорелись растительность и продукты деревообработки.
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"По прибытию было установлено, что происходит горение штабелей леса на площади около 1,5 гектаров. Сейчас происходит ликвидация пожара", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что предварительная площадь пожара составляет 7 гектаров, открытое горение на данной площади ликвидировано в 17.20 (15.20 мск). Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы управления проводят проверку по факту возгорания.
Кроме того, сейчас спасатели тушат пожар площадью 6 гектаров у деревни Антоновцы в Краснокамском городском округе (находится примерно в 40 километрах от Перми). Вблизи населенного пункта сначала загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на земли лесного фонда.
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