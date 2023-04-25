https://ria.ru/20230425/pozhar-1867634450.html
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки - РИА Новости, 25.04.2023
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки
Четвертый за сутки крупный пожар произошел в Свердловской области — в поселке Висим огонь от травы перебросился на десять домов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:07
2023-04-25T16:07
2023-04-25T17:18
урал
происшествия
свердловская область
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Четвертый за сутки крупный пожар произошел в Свердловской области — в поселке Висим огонь от травы перебросился на десять домов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Пожар вспыхнул в поселке Висим под Нижним Тагилом на двух улицах одновременно — Октябрьской и Большевистской. Горят порядка десяти домов. По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сотрудники полиции совместно с МЧС выясняют обстоятельства происшествия.Ранее стало известно, что на территории пилорамы в поселке Прогресс под Первоуральском на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелись пиломатериалы. Позже в МЧС информировали, что загорелись более 20 домов в поселке Таежный. По данным регионального главка МВД, около десяти жилых строений горят в поселке Сосьва.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867548526.html
https://ria.ru/20230425/krovlya-1867494033.html
урал
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урал, происшествия, свердловская область, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий горелых
Урал, Происшествия, Свердловская область, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валерий Горелых
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки
В поселке Висим под Нижним Тагилом загорелись десять домов