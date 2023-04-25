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На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки - РИА Новости, 25.04.2023
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16:07 25.04.2023 (обновлено: 17:18 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867634450.html
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки - РИА Новости, 25.04.2023
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки
Четвертый за сутки крупный пожар произошел в Свердловской области — в поселке Висим огонь от травы перебросился на десять домов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:07
2023-04-25T17:18
урал
происшествия
свердловская область
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Четвертый за сутки крупный пожар произошел в Свердловской области — в поселке Висим огонь от травы перебросился на десять домов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Пожар вспыхнул в поселке Висим под Нижним Тагилом на двух улицах одновременно — Октябрьской и Большевистской. Горят порядка десяти домов. По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сотрудники полиции совместно с МЧС выясняют обстоятельства происшествия.Ранее стало известно, что на территории пилорамы в поселке Прогресс под Первоуральском на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелись пиломатериалы. Позже в МЧС информировали, что загорелись более 20 домов в поселке Таежный. По данным регионального главка МВД, около десяти жилых строений горят в поселке Сосьва.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867548526.html
https://ria.ru/20230425/krovlya-1867494033.html
урал
свердловская область
нижний тагил
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урал, происшествия, свердловская область, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий горелых
Урал, Происшествия, Свердловская область, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валерий Горелых
На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки

В поселке Висим под Нижним Тагилом загорелись десять домов

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в поселке Таежный Свердловской области. 25 апреля 2023
Тушение пожара в поселке Таежный Свердловской области. 25 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : МЧС России
Тушение пожара в поселке Таежный Свердловской области. 25 апреля 2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Четвертый за сутки крупный пожар произошел в Свердловской области — в поселке Висим огонь от травы перебросился на десять домов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Пожар вспыхнул в поселке Висим под Нижним Тагилом на двух улицах одновременно — Октябрьской и Большевистской. Горят порядка десяти домов. По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что сотрудники полиции совместно с МЧС выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что на территории пилорамы в поселке Прогресс под Первоуральском на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелись пиломатериалы.
Позже в МЧС информировали, что загорелись более 20 домов в поселке Таежный. По данным регионального главка МВД, около десяти жилых строений горят в поселке Сосьва.
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УралПроисшествияСвердловская областьНижний ТагилРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Валерий Горелых
 
 
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