https://ria.ru/20230425/pozhar-1867634450.html

На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки

На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки - РИА Новости, 25.04.2023

На Урале вспыхнул четвертый крупный пожар за сутки

Четвертый за сутки крупный пожар произошел в Свердловской области — в поселке Висим огонь от травы перебросился на десять домов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:07

2023-04-25T16:07

2023-04-25T17:18

урал

происшествия

свердловская область

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Четвертый за сутки крупный пожар произошел в Свердловской области — в поселке Висим огонь от травы перебросился на десять домов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Пожар вспыхнул в поселке Висим под Нижним Тагилом на двух улицах одновременно — Октябрьской и Большевистской. Горят порядка десяти домов. По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сотрудники полиции совместно с МЧС выясняют обстоятельства происшествия.Ранее стало известно, что на территории пилорамы в поселке Прогресс под Первоуральском на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелись пиломатериалы. Позже в МЧС информировали, что загорелись более 20 домов в поселке Таежный. По данным регионального главка МВД, около десяти жилых строений горят в поселке Сосьва.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867548526.html

https://ria.ru/20230425/krovlya-1867494033.html

урал

свердловская область

нижний тагил

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

урал, происшествия, свердловская область, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий горелых