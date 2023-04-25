https://ria.ru/20230425/pozhar-1867600226.html

Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров

Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 25.04.2023

Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров

Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края локализован на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:19

2023-04-25T14:19

2023-04-25T14:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края локализован на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 14.06 мск пожар локализован на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Пламя от пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Лесозаводске перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь, сообщала ранее прокуратура региона.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867582321.html

приморский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край