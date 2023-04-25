https://ria.ru/20230425/pozhar-1867600226.html
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 25.04.2023
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров
Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края локализован на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:19
2023-04-25T14:19
2023-04-25T14:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_18d1d4d1836f154659f65b539b84042a.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края локализован на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 14.06 мск пожар локализован на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Пламя от пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Лесозаводске перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь, сообщала ранее прокуратура региона.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867582321.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_63ce99d56af37f3dce6fb0a914eeccc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров
Пожар в цехе в приморском Лесозаводске локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров