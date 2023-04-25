Рейтинг@Mail.ru
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 25.04.2023 (обновлено: 14:35 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867600226.html
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 25.04.2023
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров
Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края локализован на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:19
2023-04-25T14:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_18d1d4d1836f154659f65b539b84042a.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края локализован на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 14.06 мск пожар локализован на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Пламя от пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Лесозаводске перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь, сообщала ранее прокуратура региона.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867582321.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_63ce99d56af37f3dce6fb0a914eeccc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
Пожар в цехе в Приморье локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров

Пожар в цехе в приморском Лесозаводске локализовали на площади 12 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины МЧС
Пожарные машины МЧС - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Пожарные машины МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края локализован на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 14.06 мск пожар локализован на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Пламя от пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Лесозаводске перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь, сообщала ранее прокуратура региона.
Пожар в селе Баляга Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание
Вчера, 13:36
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала