https://ria.ru/20230425/pozhar-1867582321.html

Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание

Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание - РИА Новости, 25.04.2023

Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание

Крупный пожар в селе Баляга в Забайкалье, предварительно, возник из-за короткого замыкания на мебельном комбинате, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:36

2023-04-25T13:36

2023-04-25T13:41

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар в селе Баляга в Забайкалье, предварительно, возник из-за короткого замыкания на мебельном комбинате, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.Пожар произошел днем во вторник на неэксплуатируемом мебельном комбинате в селе Баляга Петровск-Забайкальского района. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности. Согласно информации властей, крупный пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров."По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов на территории предприятия. Сотрудниками полиции и МЧС установлены свидетели, которые пояснили, что причиной пожара могло стать возгорание травы от искр, образовавшихся в результате замыкания электрических проводов", - заявили в пресс-службе.

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забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край