https://ria.ru/20230425/pozhar-1867582321.html
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание - РИА Новости, 25.04.2023
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание
Крупный пожар в селе Баляга в Забайкалье, предварительно, возник из-за короткого замыкания на мебельном комбинате, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:36
2023-04-25T13:36
2023-04-25T13:41
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар в селе Баляга в Забайкалье, предварительно, возник из-за короткого замыкания на мебельном комбинате, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.Пожар произошел днем во вторник на неэксплуатируемом мебельном комбинате в селе Баляга Петровск-Забайкальского района. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности. Согласно информации властей, крупный пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров."По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов на территории предприятия. Сотрудниками полиции и МЧС установлены свидетели, которые пояснили, что причиной пожара могло стать возгорание травы от искр, образовавшихся в результате замыкания электрических проводов", - заявили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание
УМВД: причиной пожара в забайкальском селе Баляга стало короткое замыкание на фабрике
ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар в селе Баляга в Забайкалье, предварительно, возник из-за короткого замыкания на мебельном комбинате, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Пожар произошел днем во вторник на неэксплуатируемом мебельном комбинате в селе Баляга Петровск-Забайкальского района. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности. Согласно информации властей, крупный пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
"По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов на территории предприятия. Сотрудниками полиции и МЧС
установлены свидетели, которые пояснили, что причиной пожара могло стать возгорание травы от искр, образовавшихся в результате замыкания электрических проводов", - заявили в пресс-службе.
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