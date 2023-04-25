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Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание - РИА Новости, 25.04.2023
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13:36 25.04.2023 (обновлено: 13:41 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867582321.html
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание - РИА Новости, 25.04.2023
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание
Крупный пожар в селе Баляга в Забайкалье, предварительно, возник из-за короткого замыкания на мебельном комбинате, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:36
2023-04-25T13:41
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар в селе Баляга в Забайкалье, предварительно, возник из-за короткого замыкания на мебельном комбинате, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.Пожар произошел днем во вторник на неэксплуатируемом мебельном комбинате в селе Баляга Петровск-Забайкальского района. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности. Согласно информации властей, крупный пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров."По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов на территории предприятия. Сотрудниками полиции и МЧС установлены свидетели, которые пояснили, что причиной пожара могло стать возгорание травы от искр, образовавшихся в результате замыкания электрических проводов", - заявили в пресс-службе.
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Причиной пожара в забайкальском селе стало короткое замыкание

УМВД: причиной пожара в забайкальском селе Баляга стало короткое замыкание на фабрике

© Фото : Алексей Сергейкин / TelegramПожар в селе Баляга Забайкальского края
Пожар в селе Баляга Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Алексей Сергейкин / Telegram
Пожар в селе Баляга Забайкальского края
Читать ria.ru в
ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар в селе Баляга в Забайкалье, предварительно, возник из-за короткого замыкания на мебельном комбинате, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Пожар произошел днем во вторник на неэксплуатируемом мебельном комбинате в селе Баляга Петровск-Забайкальского района. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности. Согласно информации властей, крупный пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
"По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов на территории предприятия. Сотрудниками полиции и МЧС установлены свидетели, которые пояснили, что причиной пожара могло стать возгорание травы от искр, образовавшихся в результате замыкания электрических проводов", - заявили в пресс-службе.
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