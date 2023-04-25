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В Свердловской области загорелась пилорама
В Свердловской области загорелась пилорама - РИА Новости, 25.04.2023
В Свердловской области загорелась пилорама
Пилорама загорелась в городе Первоуральск на площади 1,5 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения огня на жилые дома, сообщает региональный главк... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:22
2023-04-25T13:22
2023-04-25T19:41
происшествия
свердловская область
первоуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Пилорама загорелась в городе Первоуральск на площади 1,5 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения огня на жилые дома, сообщает региональный главк МЧС."В 12.20 (10.20 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Первоуральск, поселок Прогресс, улица Володарского. По оперативной информации на территории пилорамы горят пиломатериалы на площади 1500 квадратных метров. Существует угроза распространения пожара на жилые дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 22 человека и 7 единиц техники. Также для тушения пожара задействован пожарный поезд.
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, Первоуральск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Свердловской области загорелась пилорама
В свердловском Первоуральске загорелась пилорама на площади 1500 квадратных метров