https://ria.ru/20230425/pozhar-1867576305.html

В Свердловской области загорелась пилорама

В Свердловской области загорелась пилорама - РИА Новости, 25.04.2023

В Свердловской области загорелась пилорама

Пилорама загорелась в городе Первоуральск на площади 1,5 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения огня на жилые дома, сообщает региональный главк... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:22

2023-04-25T13:22

2023-04-25T19:41

происшествия

свердловская область

первоуральск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Пилорама загорелась в городе Первоуральск на площади 1,5 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения огня на жилые дома, сообщает региональный главк МЧС."В 12.20 (10.20 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Первоуральск, поселок Прогресс, улица Володарского. По оперативной информации на территории пилорамы горят пиломатериалы на площади 1500 квадратных метров. Существует угроза распространения пожара на жилые дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 22 человека и 7 единиц техники. Также для тушения пожара задействован пожарный поезд.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

свердловская область

первоуральск

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, свердловская область, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия