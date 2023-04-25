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Пожар в селе в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 25.04.2023
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12:57 25.04.2023 (обновлено: 13:12 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867560238.html
Пожар в селе в Забайкалье локализовали
Пожар в селе в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 25.04.2023
Пожар в селе в Забайкалье локализовали
Крупный пожар локализовали в селе Баляга в Забайкалье на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель губернатора края Александр Костенко. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:57
2023-04-25T13:12
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар локализовали в селе Баляга в Забайкалье на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель губернатора края Александр Костенко.Ранее МЧС информировали о пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности."Пожар локализован в 18.27 (12.27 мск – ред.) на площади 2 тысячи квадратных метров, в том числе 1,5 тысячи квадратных метров пиломатериалов и 500 квадратных метров - дома. По информации главы района, это четыре двухквартирных и четыре одноквартирных дома (два из них нежилые)", - процитировали в Telegram-канале правительства края слова Костенко.Уточняется, что в домах проживают 17 человек, в том числе семь детей. Пострадавшие отказались от размещения в пунктах временного размещения и остались у родственников.Отмечается, что погибших и травмированных в пожаре нет. Рассматривается вопрос о введении режима ЧС в границах села.
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Пожар в селе в Забайкалье локализовали

Пожар в селе в Забайкалье локализовали на площади две тысячи квадратных метров

© Фото : Александр Осипов / ВКонтактеПожар в селе Баляга Забайкальского края
Пожар в селе Баляга Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Александр Осипов / ВКонтакте
Пожар в селе Баляга Забайкальского края
Читать ria.ru в
ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар локализовали в селе Баляга в Забайкалье на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель губернатора края Александр Костенко.
Ранее МЧС информировали о пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности.
"Пожар локализован в 18.27 (12.27 мск – ред.) на площади 2 тысячи квадратных метров, в том числе 1,5 тысячи квадратных метров пиломатериалов и 500 квадратных метров - дома. По информации главы района, это четыре двухквартирных и четыре одноквартирных дома (два из них нежилые)", - процитировали в Telegram-канале правительства края слова Костенко.
Уточняется, что в домах проживают 17 человек, в том числе семь детей. Пострадавшие отказались от размещения в пунктах временного размещения и остались у родственников.
Отмечается, что погибших и травмированных в пожаре нет. Рассматривается вопрос о введении режима ЧС в границах села.
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