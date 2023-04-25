https://ria.ru/20230425/pozhar-1867560238.html

Пожар в селе в Забайкалье локализовали

Пожар в селе в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 25.04.2023

Пожар в селе в Забайкалье локализовали

Крупный пожар локализовали в селе Баляга в Забайкалье на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель губернатора края Александр Костенко. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:57

2023-04-25T12:57

2023-04-25T13:12

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар локализовали в селе Баляга в Забайкалье на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель губернатора края Александр Костенко.Ранее МЧС информировали о пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности."Пожар локализован в 18.27 (12.27 мск – ред.) на площади 2 тысячи квадратных метров, в том числе 1,5 тысячи квадратных метров пиломатериалов и 500 квадратных метров - дома. По информации главы района, это четыре двухквартирных и четыре одноквартирных дома (два из них нежилые)", - процитировали в Telegram-канале правительства края слова Костенко.Уточняется, что в домах проживают 17 человек, в том числе семь детей. Пострадавшие отказались от размещения в пунктах временного размещения и остались у родственников.Отмечается, что погибших и травмированных в пожаре нет. Рассматривается вопрос о введении режима ЧС в границах села.

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забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край