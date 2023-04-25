https://ria.ru/20230425/pozhar-1867560238.html
Пожар в селе в Забайкалье локализовали
Пожар в селе в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 25.04.2023
Пожар в селе в Забайкалье локализовали
Крупный пожар локализовали в селе Баляга в Забайкалье на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель губернатора края Александр Костенко. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:57
2023-04-25T12:57
2023-04-25T13:12
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар локализовали в селе Баляга в Забайкалье на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель губернатора края Александр Костенко.Ранее МЧС информировали о пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности."Пожар локализован в 18.27 (12.27 мск – ред.) на площади 2 тысячи квадратных метров, в том числе 1,5 тысячи квадратных метров пиломатериалов и 500 квадратных метров - дома. По информации главы района, это четыре двухквартирных и четыре одноквартирных дома (два из них нежилые)", - процитировали в Telegram-канале правительства края слова Костенко.Уточняется, что в домах проживают 17 человек, в том числе семь детей. Пострадавшие отказались от размещения в пунктах временного размещения и остались у родственников.Отмечается, что погибших и травмированных в пожаре нет. Рассматривается вопрос о введении режима ЧС в границах села.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867548526.html
забайкальский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Пожар в селе в Забайкалье локализовали
Пожар в селе в Забайкалье локализовали на площади две тысячи квадратных метров
ЧИТА, 25 апр - РИА Новости.
Крупный пожар локализовали в селе Баляга в Забайкалье на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил
заместитель губернатора края Александр Костенко.
Ранее МЧС
информировали о пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждены восемь домов, из них шесть - жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело о халатности.
"Пожар локализован в 18.27 (12.27 мск – ред.) на площади 2 тысячи квадратных метров, в том числе 1,5 тысячи квадратных метров пиломатериалов и 500 квадратных метров - дома. По информации главы района, это четыре двухквартирных и четыре одноквартирных дома (два из них нежилые)", - процитировали в Telegram-канале правительства края слова Костенко.
Уточняется, что в домах проживают 17 человек, в том числе семь детей. Пострадавшие отказались от размещения в пунктах временного размещения и остались у родственников.
Отмечается, что погибших и травмированных в пожаре нет. Рассматривается вопрос о введении режима ЧС в границах села.
Площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров