https://ria.ru/20230425/pozhar-1867554156.html
В Забайкальском крае эвакуировали людей из-за пожара в селе
В Забайкальском крае эвакуировали людей из-за пожара в селе - РИА Новости, 25.04.2023
В Забайкальском крае эвакуировали людей из-за пожара в селе
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил об эвакуации людей из опасных направлений возможного распространения огня в селе Баляга... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:40
2023-04-25T12:40
2023-04-25T14:34
происшествия
забайкальский край
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петровск-забайкальский
россия
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ЧИТА, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил об эвакуации людей из опасных направлений возможного распространения огня в селе Баляга Петровск-Забайкальского района.Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждено восемь домов, из них шесть — жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело."В селе организованы пункты временного размещения. Люди из опасных направлений возможного распространения огня в Баляге эвакуированы", — написал Осипов на странице соцсети "ВКонтакте".Он пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.В Telegram-канале правительства региона отмечается, что Осипов доложил о пожаре в селе Баляга зампреду правительства России Виктории Абрамченко в ходе совещания по подготовке к пожароопасному сезону в лесах.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867553654.html
забайкальский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петровск-забайкальский, россия
Происшествия, Забайкальский край, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Петровск-Забайкальский, Россия
В Забайкальском крае эвакуировали людей из-за пожара в селе
Глава Забайкальского края Осипов сообщил об эвакуации людей из-за пожара в селе Баляга
ЧИТА, 25 апр — РИА Новости.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил
об эвакуации людей из опасных направлений возможного распространения огня в селе Баляга Петровск-Забайкальского района.
Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждено восемь домов, из них шесть — жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело.
"В селе организованы пункты временного размещения. Люди из опасных направлений возможного распространения огня в Баляге эвакуированы", — написал Осипов на странице соцсети "ВКонтакте".
Он пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.
В Telegram-канале правительства региона отмечается, что Осипов доложил о пожаре в селе Баляга зампреду правительства России Виктории Абрамченко в ходе совещания по подготовке к пожароопасному сезону в лесах.
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров