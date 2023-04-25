https://ria.ru/20230425/pozhar-1867554156.html

В Забайкальском крае эвакуировали людей из-за пожара в селе

В Забайкальском крае эвакуировали людей из-за пожара в селе - РИА Новости, 25.04.2023

В Забайкальском крае эвакуировали людей из-за пожара в селе

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил об эвакуации людей из опасных направлений возможного распространения огня в селе Баляга... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:40

2023-04-25T12:40

2023-04-25T14:34

происшествия

забайкальский край

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петровск-забайкальский

россия

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ЧИТА, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил об эвакуации людей из опасных направлений возможного распространения огня в селе Баляга Петровск-Забайкальского района.Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждено восемь домов, из них шесть — жилые. Позже загорелся лес. Возбуждено уголовное дело."В селе организованы пункты временного размещения. Люди из опасных направлений возможного распространения огня в Баляге эвакуированы", — написал Осипов на странице соцсети "ВКонтакте".Он пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.В Telegram-канале правительства региона отмечается, что Осипов доложил о пожаре в селе Баляга зампреду правительства России Виктории Абрамченко в ходе совещания по подготовке к пожароопасному сезону в лесах.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867553654.html

забайкальский край

петровск-забайкальский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петровск-забайкальский, россия