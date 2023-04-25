https://ria.ru/20230425/pozhar-1867553654.html

Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 25.04.2023

Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара в поселке Баляга Забайкальского края возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:38

2023-04-25T12:38

2023-04-25T13:05

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в поселке Баляга Забайкальского края возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на деревообрабатывающем цехе. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома."Происходит возгорание пиломатериалов на площади 1500 квадратных метров и восьми домов общей площадью 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлечены 120 человек и 14 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867548526.html

забайкальский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

забайкальский край, происшествия