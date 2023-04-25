https://ria.ru/20230425/pozhar-1867553654.html
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 25.04.2023
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в поселке Баляга Забайкальского края возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:38
2023-04-25T12:38
2023-04-25T13:05
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в поселке Баляга Забайкальского края возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на деревообрабатывающем цехе. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома."Происходит возгорание пиломатериалов на площади 1500 квадратных метров и восьми домов общей площадью 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлечены 120 человек и 14 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867548526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, происшествия
Забайкальский край, Происшествия
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в поселке Баляга в Забайкалье достигла 1,8 тысячи квадратных метров
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в поселке Баляга Забайкальского края возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на деревообрабатывающем цехе. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома.
"Происходит возгорание пиломатериалов на площади 1500 квадратных метров и восьми домов общей площадью 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению пожара привлечены 120 человек и 14 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
Площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров