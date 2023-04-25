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Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 25.04.2023
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12:38 25.04.2023 (обновлено: 13:05 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867553654.html
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 25.04.2023
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в поселке Баляга Забайкальского края возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:38
2023-04-25T13:05
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в поселке Баляга Забайкальского края возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на деревообрабатывающем цехе. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома."Происходит возгорание пиломатериалов на площади 1500 квадратных метров и восьми домов общей площадью 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлечены 120 человек и 14 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
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забайкальский край, происшествия
Забайкальский край, Происшествия
Площадь пожара в Забайкалье достигла почти двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара в поселке Баляга в Забайкалье достигла 1,8 тысячи квадратных метров

© Фото : Александр Осипов / ВКонтактеПожар в селе Баляга Забайкальского края
Пожар в селе Баляга Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Александр Осипов / ВКонтакте
Пожар в селе Баляга Забайкальского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в поселке Баляга Забайкальского края возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на деревообрабатывающем цехе. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома.
"Происходит возгорание пиломатериалов на площади 1500 квадратных метров и восьми домов общей площадью 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению пожара привлечены 120 человек и 14 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
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