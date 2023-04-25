https://ria.ru/20230425/pozhar-1867548526.html
Площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров
Площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров - РИА Новости, 25.04.2023
Площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров
Пожарным не удается локализовать торфяной пожар в Костромской области, мешает ветер, площадь возгорания превышает 45 гектаров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:16
2023-04-25T12:16
2023-04-25T12:32
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Пожарным не удается локализовать торфяной пожар в Костромской области, мешает ветер, площадь возгорания превышает 45 гектаров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону и областной администрации. По данным ГУМЧС, днем в понедельник в области зафиксирован первый в этом сезоне природный пожар. При патрулировании в Парфеньевском районе обнаружено возгорание торфа, площадь на момент обнаружения составила 5 гектаров. Позднее, по данным ведомства, пожар разросся до 45 гектаров. Администрация Костромской области сообщала, что в районе создан оперативный штаб для координации действий по тушению. Чтобы не допустить угрозы селу Потрусово, который расположен в 13 километрах от возгорания, в регионе начали прокладку просек шириной 10-12 метров. "Пока обстановка примерно такая же, как вчера – ведется тушение, локализации пожара не было", - рассказала представитель ГУМЧС, добавив, что сильные порывы ветра, как и накануне, сохраняются. В областной администрации отметили, что, согласно оперативным данным департамента лесного хозяйства региона, на данный момент площадь пожара превышает 45 гектаров. По словам собеседника, тушение осложняется не только ветром, но и самой природой пожара – он возник на глубине торфяных залежей, там сейчас происходит процесс тления. "К населенному пункту огонь не подобрался. Все необходимые работы по опашке проведены, чтобы в случае разрастания возгорания огонь не подобрался к селу", - рассказал собеседник.
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костромская область, происшествия, россия
Костромская область, Происшествия, Россия
Площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров
ГУ МЧС сообщило, что площадь торфяного пожара в Костромской области превысила 45 гектаров
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Пожарным не удается локализовать торфяной пожар в Костромской области, мешает ветер, площадь возгорания превышает 45 гектаров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону и областной администрации.
По данным ГУМЧС, днем в понедельник в области зафиксирован первый в этом сезоне природный пожар. При патрулировании в Парфеньевском районе обнаружено возгорание торфа, площадь на момент обнаружения составила 5 гектаров. Позднее, по данным ведомства, пожар разросся до 45 гектаров. Администрация Костромской области сообщала, что в районе создан оперативный штаб для координации действий по тушению. Чтобы не допустить угрозы селу Потрусово, который расположен в 13 километрах от возгорания, в регионе начали прокладку просек шириной 10-12 метров.
"Пока обстановка примерно такая же, как вчера – ведется тушение, локализации пожара не было", - рассказала представитель ГУМЧС, добавив, что сильные порывы ветра, как и накануне, сохраняются.
В областной администрации отметили, что, согласно оперативным данным департамента лесного хозяйства региона, на данный момент площадь пожара превышает 45 гектаров. По словам собеседника, тушение осложняется не только ветром, но и самой природой пожара – он возник на глубине торфяных залежей, там сейчас происходит процесс тления.
"К населенному пункту огонь не подобрался. Все необходимые работы по опашке проведены, чтобы в случае разрастания возгорания огонь не подобрался к селу", - рассказал собеседник.
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