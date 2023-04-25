https://ria.ru/20230425/pozhar-1867547778.html

В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе

В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе - РИА Новости, 25.04.2023

В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе

Огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Забайкальского... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:12

2023-04-25T12:12

2023-04-25T12:13

происшествия

петровск-забайкальский

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Забайкальского края. Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждено восемь домов, из них шесть - жилые. "В результате техногенного возгорания в границах населенного пункта Баляга пожар перешел на земли лесного фонда", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении задействованы 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Читинской авиабазы, шесть человек лесной охраны, 26 человек КГСАУ Забайкаллесхоз и девять единиц техники.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867477551.html

петровск-забайкальский

забайкальский край

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия