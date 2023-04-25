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В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе - РИА Новости, 25.04.2023
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12:12 25.04.2023 (обновлено: 12:13 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867547778.html
В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе
В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе - РИА Новости, 25.04.2023
В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе
Огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Забайкальского... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:12
2023-04-25T12:13
происшествия
петровск-забайкальский
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Забайкальского края. Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждено восемь домов, из них шесть - жилые. "В результате техногенного возгорания в границах населенного пункта Баляга пожар перешел на земли лесного фонда", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении задействованы 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Читинской авиабазы, шесть человек лесной охраны, 26 человек КГСАУ Забайкаллесхоз и девять единиц техники.
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петровск-забайкальский
забайкальский край
россия
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происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе

В Забайкалье огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждено восемь домов, из них шесть - жилые.
"В результате техногенного возгорания в границах населенного пункта Баляга пожар перешел на земли лесного фонда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении задействованы 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Читинской авиабазы, шесть человек лесной охраны, 26 человек КГСАУ Забайкаллесхоз и девять единиц техники.
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ПроисшествияПетровск-ЗабайкальскийЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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