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В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе
В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе - РИА Новости, 25.04.2023
В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе
Огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Забайкальского... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:12
2023-04-25T12:12
2023-04-25T12:13
происшествия
петровск-забайкальский
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Забайкальского края. Ранее в МЧС сообщили о пожаре, начавшемся на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, повреждено восемь домов, из них шесть - жилые. "В результате техногенного возгорания в границах населенного пункта Баляга пожар перешел на земли лесного фонда", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении задействованы 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Читинской авиабазы, шесть человек лесной охраны, 26 человек КГСАУ Забайкаллесхоз и девять единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Забайкалье загорелся лес из-за пожара в селе
В Забайкалье огонь перекинулся на лес из-за пожара в селе Баляга