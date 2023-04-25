https://ria.ru/20230425/pozhar-1867535059.html
В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех
В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 25.04.2023
В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех
Деревообрабатывающий цех и шесть домов горят, по уточненным данным, на площади 800 квадратных метров в населенном пункте Баляга Забайкальского края, тушение... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:28
2023-04-25T11:28
2023-04-25T11:28
происшествия
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Деревообрабатывающий цех и шесть домов горят, по уточненным данным, на площади 800 квадратных метров в населенном пункте Баляга Забайкальского края, тушение пожара осложняет сильный ветер, рассказали в пресс-службе МЧС России. По его словам, общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров, из которых 600 приходятся на цех. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Кроме того, в готовность к вылету приведены два вертолета Ми-8 и аэромобильная группировка регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех
В Забайкалье загорелись деревообрабатывающий цех и шесть домов на 800 квадратных метров