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В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 25.04.2023
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11:28 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867535059.html
В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех
В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 25.04.2023
В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех
Деревообрабатывающий цех и шесть домов горят, по уточненным данным, на площади 800 квадратных метров в населенном пункте Баляга Забайкальского края, тушение... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:28
2023-04-25T11:28
происшествия
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Деревообрабатывающий цех и шесть домов горят, по уточненным данным, на площади 800 квадратных метров в населенном пункте Баляга Забайкальского края, тушение пожара осложняет сильный ветер, рассказали в пресс-службе МЧС России. По его словам, общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров, из которых 600 приходятся на цех. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Кроме того, в готовность к вылету приведены два вертолета Ми-8 и аэромобильная группировка регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html
россия
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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех

В Забайкалье загорелись деревообрабатывающий цех и шесть домов на 800 квадратных метров

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Деревообрабатывающий цех и шесть домов горят, по уточненным данным, на площади 800 квадратных метров в населенном пункте Баляга Забайкальского края, тушение пожара осложняет сильный ветер, рассказали в пресс-службе МЧС России.
«
"Происходит загорание в деревообрабатывающем цехе с переходом огня на четыре жилых дома и два нежилых", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров, из которых 600 приходятся на цех.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Кроме того, в готовность к вылету приведены два вертолета Ми-8 и аэромобильная группировка регионального главка МЧС.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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