https://ria.ru/20230425/pozhar-1867535059.html

В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех

В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 25.04.2023

В Забайкалье загорелся деревообрабатывающий цех

Деревообрабатывающий цех и шесть домов горят, по уточненным данным, на площади 800 квадратных метров в населенном пункте Баляга Забайкальского края, тушение... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:28

2023-04-25T11:28

2023-04-25T11:28

происшествия

россия

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Деревообрабатывающий цех и шесть домов горят, по уточненным данным, на площади 800 квадратных метров в населенном пункте Баляга Забайкальского края, тушение пожара осложняет сильный ветер, рассказали в пресс-службе МЧС России. По его словам, общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров, из которых 600 приходятся на цех. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Кроме того, в готовность к вылету приведены два вертолета Ми-8 и аэромобильная группировка регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

россия

забайкальский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)