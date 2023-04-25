https://ria.ru/20230425/pozhar-1867508649.html

Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома

Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 25.04.2023

Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома

Пожар с мебельного комбината "Рассвет" перекинулся на жилые дома в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщил в своем Telegram-канале заместитель... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:29

2023-04-25T10:29

2023-04-25T10:38

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Пожар с мебельного комбината "Рассвет" перекинулся на жилые дома в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате."Возгорание произошло на территории мебельного комбината "Рассвет". По предварительным данным, загорелись отходы деревообработки. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории предприятия, а затем, к сожалению, перекинулся на жилые дома. В настоящее время горит три жилых дома", - написал Сергейкин.Он уточнил, что пожару присвоена повышенная категория сложности. На тушение стянуты силы и средства МЧС России, Забайкалпожспаса из прилегающих населенных пунктов. Из Читы выдвинулись дополнительные силы. На место направлен пожарный поезд.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867477551.html

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край