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Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 25.04.2023
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10:29 25.04.2023 (обновлено: 10:38 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867508649.html
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 25.04.2023
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома
Пожар с мебельного комбината "Рассвет" перекинулся на жилые дома в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщил в своем Telegram-канале заместитель... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:29
2023-04-25T10:38
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Пожар с мебельного комбината "Рассвет" перекинулся на жилые дома в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате."Возгорание произошло на территории мебельного комбината "Рассвет". По предварительным данным, загорелись отходы деревообработки. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории предприятия, а затем, к сожалению, перекинулся на жилые дома. В настоящее время горит три жилых дома", - написал Сергейкин.Он уточнил, что пожару присвоена повышенная категория сложности. На тушение стянуты силы и средства МЧС России, Забайкалпожспаса из прилегающих населенных пунктов. Из Читы выдвинулись дополнительные силы. На место направлен пожарный поезд.
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома

Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на три жилых дома

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Пожар с мебельного комбината "Рассвет" перекинулся на жилые дома в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.
Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате.
"Возгорание произошло на территории мебельного комбината "Рассвет". По предварительным данным, загорелись отходы деревообработки. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории предприятия, а затем, к сожалению, перекинулся на жилые дома. В настоящее время горит три жилых дома", - написал Сергейкин.
Он уточнил, что пожару присвоена повышенная категория сложности. На тушение стянуты силы и средства МЧС России, Забайкалпожспаса из прилегающих населенных пунктов. Из Читы выдвинулись дополнительные силы. На место направлен пожарный поезд.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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