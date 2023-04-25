https://ria.ru/20230425/pozhar-1867508649.html
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 25.04.2023
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома
Пожар с мебельного комбината "Рассвет" перекинулся на жилые дома в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщил в своем Telegram-канале заместитель... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:29
2023-04-25T10:29
2023-04-25T10:38
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 25 апр - РИА Новости. Пожар с мебельного комбината "Рассвет" перекинулся на жилые дома в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате."Возгорание произошло на территории мебельного комбината "Рассвет". По предварительным данным, загорелись отходы деревообработки. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории предприятия, а затем, к сожалению, перекинулся на жилые дома. В настоящее время горит три жилых дома", - написал Сергейкин.Он уточнил, что пожару присвоена повышенная категория сложности. На тушение стянуты силы и средства МЧС России, Забайкалпожспаса из прилегающих населенных пунктов. Из Читы выдвинулись дополнительные силы. На место направлен пожарный поезд.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867477551.html
забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на жилые дома
Пожар в Забайкалье с мебельного комбината перекинулся на три жилых дома