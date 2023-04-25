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В Приморье тушат крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе

В Приморье тушат крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе - РИА Новости, 25.04.2023

В Приморье тушат крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе

Пожарные тушат возгорание, локализованное на 1,5 тысячи квадратных метров, в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске, 20 человек эвакуировались из здания,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:00

2023-04-25T08:00

2023-04-25T11:08

происшествия

лесозаводск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание, локализованное на 1,5 тысячи квадратных метров, в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске, 20 человек эвакуировались из здания, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. "По оперативным данным, сегодня в 12.50 (5.50 мск – ред.) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании деревоперерабатывающего цеха на ул. Свердлова в городе Лесозаводск... В настоящее время пожар локализован на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается. В ликвидации задействовано 6 единиц пожарной техники и 16 человек из числа краевой противопожарной службы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В краевом ГУ МЧС добавили, что 20 человек самостоятельно покинули здания еще до прибытия пожарных.

лесозаводск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лесозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край