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В Приморье тушат крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе - РИА Новости, 25.04.2023
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08:00 25.04.2023 (обновлено: 11:08 25.04.2023)
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В Приморье тушат крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе
В Приморье тушат крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе - РИА Новости, 25.04.2023
В Приморье тушат крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе
Пожарные тушат возгорание, локализованное на 1,5 тысячи квадратных метров, в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске, 20 человек эвакуировались из здания,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:00
2023-04-25T11:08
происшествия
лесозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание, локализованное на 1,5 тысячи квадратных метров, в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске, 20 человек эвакуировались из здания, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. "По оперативным данным, сегодня в 12.50 (5.50 мск – ред.) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании деревоперерабатывающего цеха на ул. Свердлова в городе Лесозаводск... В настоящее время пожар локализован на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается. В ликвидации задействовано 6 единиц пожарной техники и 16 человек из числа краевой противопожарной службы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В краевом ГУ МЧС добавили, что 20 человек самостоятельно покинули здания еще до прибытия пожарных.
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происшествия, лесозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Лесозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье тушат крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе

В Приморье тушат пожар в деревоперерабатывающем цехе на 1,5 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске. 25 апреля 2023
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске. 25 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске. 25 апреля 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание, локализованное на 1,5 тысячи квадратных метров, в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске, 20 человек эвакуировались из здания, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
"По оперативным данным, сегодня в 12.50 (5.50 мск – ред.) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании деревоперерабатывающего цеха на ул. Свердлова в городе Лесозаводск... В настоящее время пожар локализован на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается. В ликвидации задействовано 6 единиц пожарной техники и 16 человек из числа краевой противопожарной службы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В краевом ГУ МЧС добавили, что 20 человек самостоятельно покинули здания еще до прибытия пожарных.
 
ПроисшествияЛесозаводскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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