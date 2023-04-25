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Лесные пожары в Бурятии за прошедшие сутки тушили более ста человек
Лесные пожары в Бурятии за прошедшие сутки тушили более ста человек - РИА Новости, 25.04.2023
Лесные пожары в Бурятии за прошедшие сутки тушили более ста человек
Три лесных пожара зарегистрировано в Бурятии за прошедшие сутки, в их тушении принимали участие более ста человек, сообщается во вторник в официальном... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:26
2023-04-25T05:26
2023-04-25T05:26
муйский район
заиграевский район
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 25 апр – РИА Новости. Три лесных пожара зарегистрировано в Бурятии за прошедшие сутки, в их тушении принимали участие более ста человек, сообщается во вторник в официальном телеграм-канале республиканского агентства лесного хозяйства. По данным ведомства, лесные пожары обнаружены в Баунтовском, Муйском и Заиграевском районах Бурятии. Все три возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Также спасатели проводили работы по дотушиванию локализованного очага в Муйском районе, который возник еще 23 апреля. "На тушении работали 109 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 22 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 471 гектаров, из которых 136 гектаров - нелесная площадь", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорания в Заиграевском и Муйском районах ликвидированы. На утро 25 апреля продолжается тушение двух лесных пожаров в Муйском и Баунтовском районах. В ведомстве напомнили, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Во время действия режима ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, использование открытого огня.
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муйский район, заиграевский район, происшествия
Муйский район, Заиграевский район, Происшествия
Лесные пожары в Бурятии за прошедшие сутки тушили более ста человек
В тушении лесных пожаров в Бурятии за прошедшие сутки приняли участие более ста человек
УЛАН-УДЭ, 25 апр – РИА Новости.
Три лесных пожара зарегистрировано в Бурятии за прошедшие сутки, в их тушении принимали участие более ста человек, сообщается
во вторник в официальном телеграм-канале республиканского агентства лесного хозяйства.
По данным ведомства, лесные пожары обнаружены в Баунтовском, Муйском и Заиграевском районах
Бурятии. Все три возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Также спасатели проводили работы по дотушиванию локализованного очага в Муйском районе
, который возник еще 23 апреля.
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"На тушении работали 109 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 22 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 471 гектаров, из которых 136 гектаров - нелесная площадь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорания в Заиграевском и Муйском районах ликвидированы.
На утро 25 апреля продолжается тушение двух лесных пожаров в Муйском и Баунтовском районах.
В ведомстве напомнили, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Во время действия режима ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, использование открытого огня.
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