https://ria.ru/20230425/pozhar-1867483386.html

Лесные пожары в Бурятии за прошедшие сутки тушили более ста человек

Лесные пожары в Бурятии за прошедшие сутки тушили более ста человек - РИА Новости, 25.04.2023

Лесные пожары в Бурятии за прошедшие сутки тушили более ста человек

Три лесных пожара зарегистрировано в Бурятии за прошедшие сутки, в их тушении принимали участие более ста человек, сообщается во вторник в официальном... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:26

2023-04-25T05:26

2023-04-25T05:26

муйский район

заиграевский район

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 25 апр – РИА Новости. Три лесных пожара зарегистрировано в Бурятии за прошедшие сутки, в их тушении принимали участие более ста человек, сообщается во вторник в официальном телеграм-канале республиканского агентства лесного хозяйства. По данным ведомства, лесные пожары обнаружены в Баунтовском, Муйском и Заиграевском районах Бурятии. Все три возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Также спасатели проводили работы по дотушиванию локализованного очага в Муйском районе, который возник еще 23 апреля. "На тушении работали 109 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 22 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 471 гектаров, из которых 136 гектаров - нелесная площадь", - говорится в сообщении. Отмечается, что возгорания в Заиграевском и Муйском районах ликвидированы. На утро 25 апреля продолжается тушение двух лесных пожаров в Муйском и Баунтовском районах. В ведомстве напомнили, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Во время действия режима ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, использование открытого огня.

https://ria.ru/20230424/pozhar-1867424726.html

https://ria.ru/20230425/mchs-1867478620.html

муйский район

заиграевский район

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муйский район, заиграевский район, происшествия