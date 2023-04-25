Рейтинг@Mail.ru
Экспортный потенциал "женской" бизнес-миссии в Ташкенте превысил $1 млн - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/potentsial-1867555588.html
Экспортный потенциал "женской" бизнес-миссии в Ташкенте превысил $1 млн
Экспортный потенциал "женской" бизнес-миссии в Ташкенте превысил $1 млн - РИА Новости, 25.04.2023
Экспортный потенциал "женской" бизнес-миссии в Ташкенте превысил $1 млн
Экспортный потенциал B2B-встреч в результате первой бизнес-миссии для российских женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности, которую Российский экспортный РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:44
2023-04-25T12:44
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вероника никишина
россия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750333570_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_91e5033a8de33aac0f314acc9df6025a.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экспортный потенциал B2B-встреч в результате первой бизнес-миссии для российских женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности, которую Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел в марте этого года в Ташкенте, составил более 1 миллиона долларов, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке "Иннопром. Центральная Азия"."Выставка "Иннопром. Центральная Азия" - не первое наше мероприятие в Узбекистане для российских компаний в этом году. В "женской" бизнес-миссии под брендом Made in Russia, которая проходила в марте, принимали участие более 20 российских компаний. Она была организована при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума. Для участниц миссии мы организовали около 100 целевых деловых встреч, экспортный потенциал которых превысил 1 миллион долларов", - сказала Никишина.Она добавила, что российские компании были представлены на стенде Made in Russia и на недавней выставке здравоохранения в Узбекистане TIHE 2023, где стенд РЭЦ признали лучшей национальной экспозицией, а также на строительной выставке UzBuild 2023.Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
https://ria.ru/20230306/eksportery-1856106876.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750333570_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_712c09a6ab2408364177f59196018682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вероника никишина, россия, узбекистан
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вероника Никишина, Россия, Узбекистан

Экспортный потенциал "женской" бизнес-миссии в Ташкенте превысил $1 млн

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экспортный потенциал B2B-встреч в результате первой бизнес-миссии для российских женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности, которую Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел в марте этого года в Ташкенте, составил более 1 миллиона долларов, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке "Иннопром. Центральная Азия".
"Выставка "Иннопром. Центральная Азия" - не первое наше мероприятие в Узбекистане для российских компаний в этом году. В "женской" бизнес-миссии под брендом Made in Russia, которая проходила в марте, принимали участие более 20 российских компаний. Она была организована при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума. Для участниц миссии мы организовали около 100 целевых деловых встреч, экспортный потенциал которых превысил 1 миллион долларов", - сказала Никишина.
Она добавила, что российские компании были представлены на стенде Made in Russia и на недавней выставке здравоохранения в Узбекистане TIHE 2023, где стенд РЭЦ признали лучшей национальной экспозицией, а также на строительной выставке UzBuild 2023.
Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина
6 марта, 12:41
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вероника НикишинаРоссияУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала