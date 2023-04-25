https://ria.ru/20230425/potentsial-1867555588.html
Экспортный потенциал "женской" бизнес-миссии в Ташкенте превысил $1 млн
Экспортный потенциал "женской" бизнес-миссии в Ташкенте превысил $1 млн - РИА Новости, 25.04.2023
Экспортный потенциал "женской" бизнес-миссии в Ташкенте превысил $1 млн
Экспортный потенциал B2B-встреч в результате первой бизнес-миссии для российских женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности, которую Российский экспортный РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:44
2023-04-25T12:44
2023-04-25T12:44
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вероника никишина
россия
узбекистан
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экспортный потенциал B2B-встреч в результате первой бизнес-миссии для российских женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности, которую Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел в марте этого года в Ташкенте, составил более 1 миллиона долларов, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке "Иннопром. Центральная Азия"."Выставка "Иннопром. Центральная Азия" - не первое наше мероприятие в Узбекистане для российских компаний в этом году. В "женской" бизнес-миссии под брендом Made in Russia, которая проходила в марте, принимали участие более 20 российских компаний. Она была организована при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума. Для участниц миссии мы организовали около 100 целевых деловых встреч, экспортный потенциал которых превысил 1 миллион долларов", - сказала Никишина.Она добавила, что российские компании были представлены на стенде Made in Russia и на недавней выставке здравоохранения в Узбекистане TIHE 2023, где стенд РЭЦ признали лучшей национальной экспозицией, а также на строительной выставке UzBuild 2023.Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
https://ria.ru/20230306/eksportery-1856106876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вероника никишина, россия, узбекистан
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вероника Никишина, Россия, Узбекистан