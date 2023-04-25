https://ria.ru/20230425/port-1867645328.html

Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента

Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента - РИА Новости, 25.04.2023

Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента

Грузооборот морских портов Астраханской области за первые три месяца текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72% превышает показатель аналогичного периода РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:34

2023-04-25T16:34

2023-04-25T16:34

астраханская область

астрахань

турция

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Грузооборот морских портов Астраханской области за первые три месяца текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский в ходе экспертной сессии "Новые возможности международного транспортного коридора "Север-Юг". "Несмотря на давление западных санкций мы наблюдаем позитивные тенденции по перевалке грузов через морские порты Астраханской области. Общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля за январь-март текущего года составил 814 тысяч тонн", - приводит администрация губернатора региона слова министра. Отмечается, что рост относительно первого квартала 2022 года составил 72%. По словам Волынского, около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. Через Астраханскую область осуществляется транзит грузов из Турции, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана в Россию и в обратном направлении. Суммарный грузооборот морских портов Астраханской области за минувший год составил почти 3 миллиона тонн, что более чем на 14% выше итоговых показателей 2021 года.

https://ria.ru/20230404/tanker-1862812662.html

астраханская область

астрахань

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астраханская область, астрахань, турция