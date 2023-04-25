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Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента - РИА Новости, 25.04.2023
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16:34 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/port-1867645328.html
Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента
Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента - РИА Новости, 25.04.2023
Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента
Грузооборот морских портов Астраханской области за первые три месяца текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72% превышает показатель аналогичного периода РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:34
2023-04-25T16:34
астраханская область
астрахань
турция
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Грузооборот морских портов Астраханской области за первые три месяца текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский в ходе экспертной сессии "Новые возможности международного транспортного коридора "Север-Юг". "Несмотря на давление западных санкций мы наблюдаем позитивные тенденции по перевалке грузов через морские порты Астраханской области. Общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля за январь-март текущего года составил 814 тысяч тонн", - приводит администрация губернатора региона слова министра. Отмечается, что рост относительно первого квартала 2022 года составил 72%. По словам Волынского, около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. Через Астраханскую область осуществляется транзит грузов из Турции, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана в Россию и в обратном направлении. Суммарный грузооборот морских портов Астраханской области за минувший год составил почти 3 миллиона тонн, что более чем на 14% выше итоговых показателей 2021 года.
https://ria.ru/20230404/tanker-1862812662.html
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астраханская область, астрахань, турция
Астраханская область, Астрахань, Турция
Грузооборот астраханских портов в первом квартале вырос на 72 процента

Грузооборот астраханских морских портов в первом квартале вырос на 72 процента

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКраны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани.
Краны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани. - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани.. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Грузооборот морских портов Астраханской области за первые три месяца текущего года составил 814 тысяч тонн, что на 72% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский в ходе экспертной сессии "Новые возможности международного транспортного коридора "Север-Юг".
"Несмотря на давление западных санкций мы наблюдаем позитивные тенденции по перевалке грузов через морские порты Астраханской области. Общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля за январь-март текущего года составил 814 тысяч тонн", - приводит администрация губернатора региона слова министра.
Отмечается, что рост относительно первого квартала 2022 года составил 72%.
По словам Волынского, около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. Через Астраханскую область осуществляется транзит грузов из Турции, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана в Россию и в обратном направлении.
Суммарный грузооборот морских портов Астраханской области за минувший год составил почти 3 миллиона тонн, что более чем на 14% выше итоговых показателей 2021 года.
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