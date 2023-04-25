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Россия председательствует в Совбезе ООН. В Нью-Йорке разгорается скандал - РИА Новости, 25.04.2023
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13:49 25.04.2023 (обновлено: 14:14 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/politika-1867586801.html
Россия председательствует в Совбезе ООН. В Нью-Йорке разгорается скандал
Россия председательствует в Совбезе ООН. В Нью-Йорке разгорается скандал - РИА Новости, 25.04.2023
Россия председательствует в Совбезе ООН. В Нью-Йорке разгорается скандал
Апрельское председательствование России в Совете Безопасности ООН стало настоящим испытанием для международной организации. Глава МИД России Сергей Лавров... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:49
2023-04-25T14:14
россия
сша
москва
жозеп боррель
мария захарова
сергей лавров
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Апрельское председательствование России в Совете Безопасности ООН стало настоящим испытанием для международной организации. Глава МИД России Сергей Лавров столкнулся с беспрецедентным, хотя и ожидаемым давлением. Тем не менее пока у Москвы козырей на руках больше, чем у ее противников.Неуместная шуткаСтраны — члены СБ ООН председательствуют в Совете по месяцу, в алфавитном порядке. Очередь России настала 1 апреля, что не упустили из виду представители киевского режима, пошутив на тему известной даты. Их "остроту" подхватил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", — написал Боррель.Заявлениями дело не закончилось. Так, американские власти не выдали визы для въезда лавровскому пулу журналистов. Само по себе это не стало шоком: в прошлом году США не пускали не то что корреспондентов, но и членов российской делегации. Притом что объекты ООН являются наднациональными структурами. И там имеет право находиться любое официальное лицо из страны — члена Всемирной организации.Без прощенияПредставитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема недопуска журналистов будет затронута в ходе второго выступления Лаврова в Совбезе — 25 апреля. "Безусловно, без ответа это не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете", — отметила дипломат в телеэфире.Сам Лавров также уделил внимание проблеме. Как заверил министр, обращаясь к журналистам, Россия "не забудет и не простит" враждебные действия США.Визовый демарш тоже не стал финальным аккордом. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Сергея Лаврова "посмотреть в глаза" приведенной в зал сестре осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. По словам Захаровой, это стало позором для США. В мире есть много людей, которые хотели бы "посмотреть в глаза американским представителям", отметила она. Дипломат назвала среди них жителей Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Сирии и других "стран и народов, которые пострадали от натовских режимов".Киевское фиаскоУкраинский режим, иронизируя на тему председательствования России в Совбезе ООН, в очередной раз призвал Организацию к реформам. Под таковыми обычно подразумевается исключение России. Однако успехом эти попытки не увенчались. Даже в США по-прежнему признают, что Россию как страну, стоявшую у истоков объединения (в виде Лиги Наций), исключить просто невозможно.В случае если такой вопрос даже гипотетически будет вынесен на голосование, то Москва воспользуется правом вето постоянного члена СБ. Очевидно, ее поддержит и Китай. Но и такие суровые варианты — не более чем теоретизирование.Для США и их сателлитов ситуация примерно такая же, но в краткосрочной перспективе — хуже. В июне председателем СБ станут Объединенные Арабские Эмираты, которые в последний год не жалуют так называемых западных партнеров. В июле и августе председательствование перейдет к Великобритании и Соединенным Штатам соответственно. И в этом случае уже Россия сможет "ответить" на нынешние события. Например, просто игнорируя англосаксонскую повестку. А осенью председателями будут Бразилия и Китай — по меньшей мере партнеры России по БРИКС. Поэтому легких сессий в Совбезе Запад может не ждать.
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россия, сша, москва, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, брикс
Россия, США, Москва, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН, Совет Безопасности ООН, БРИКС

Россия председательствует в Совбезе ООН. В Нью-Йорке разгорается скандал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Апрельское председательствование России в Совете Безопасности ООН стало настоящим испытанием для международной организации. Глава МИД России Сергей Лавров столкнулся с беспрецедентным, хотя и ожидаемым давлением. Тем не менее пока у Москвы козырей на руках больше, чем у ее противников.

Неуместная шутка

Страны — члены СБ ООН председательствуют в Совете по месяцу, в алфавитном порядке. Очередь России настала 1 апреля, что не упустили из виду представители киевского режима, пошутив на тему известной даты. Их "остроту" подхватил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
"Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", — написал Боррель.
Заявлениями дело не закончилось. Так, американские власти не выдали визы для въезда лавровскому пулу журналистов. Само по себе это не стало шоком: в прошлом году США не пускали не то что корреспондентов, но и членов российской делегации. Притом что объекты ООН являются наднациональными структурами. И там имеет право находиться любое официальное лицо из страны — члена Всемирной организации.

Без прощения

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема недопуска журналистов будет затронута в ходе второго выступления Лаврова в Совбезе — 25 апреля. "Безусловно, без ответа это не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете", — отметила дипломат в телеэфире.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Сам Лавров также уделил внимание проблеме. Как заверил министр, обращаясь к журналистам, Россия "не забудет и не простит" враждебные действия США.
Визовый демарш тоже не стал финальным аккордом. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Сергея Лаврова "посмотреть в глаза" приведенной в зал сестре осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. По словам Захаровой, это стало позором для США. В мире есть много людей, которые хотели бы "посмотреть в глаза американским представителям", отметила она. Дипломат назвала среди них жителей Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Сирии и других "стран и народов, которые пострадали от натовских режимов".

Киевское фиаско

Украинский режим, иронизируя на тему председательствования России в Совбезе ООН, в очередной раз призвал Организацию к реформам. Под таковыми обычно подразумевается исключение России. Однако успехом эти попытки не увенчались. Даже в США по-прежнему признают, что Россию как страну, стоявшую у истоков объединения (в виде Лиги Наций), исключить просто невозможно.
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен и помощник госсекретаря Виктория Нуланд во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и помощник госсекретаря Виктория Нуланд во время выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и помощник госсекретаря Виктория Нуланд во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
В случае если такой вопрос даже гипотетически будет вынесен на голосование, то Москва воспользуется правом вето постоянного члена СБ. Очевидно, ее поддержит и Китай. Но и такие суровые варианты — не более чем теоретизирование.
Для США и их сателлитов ситуация примерно такая же, но в краткосрочной перспективе — хуже. В июне председателем СБ станут Объединенные Арабские Эмираты, которые в последний год не жалуют так называемых западных партнеров. В июле и августе председательствование перейдет к Великобритании и Соединенным Штатам соответственно. И в этом случае уже Россия сможет "ответить" на нынешние события. Например, просто игнорируя англосаксонскую повестку. А осенью председателями будут Бразилия и Китай — по меньшей мере партнеры России по БРИКС. Поэтому легких сессий в Совбезе Запад может не ждать.
 
РоссияСШАМоскваЖозеп БоррельМария ЗахароваСергей ЛавровООНСовет Безопасности ООНБРИКС
 
 
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