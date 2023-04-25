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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 25.04.2023
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08:09 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/pogoda-1867490248.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 25.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
До плюс 20 градусов и небольшие дожди вечером ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:09
2023-04-25T08:09
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. До плюс 20 градусов и небольшие дожди вечером ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Во вторник на погоду в столице будет оказывать влияние северная периферия циклона. Облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 18-20 градусов, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Лесу: в Москве во вторник ожидается до плюс 20 градусов и небольшие дожди

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве
Мужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. До плюс 20 градусов и небольшие дожди вечером ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Во вторник на погоду в столице будет оказывать влияние северная периферия циклона. Облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 18-20 градусов, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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