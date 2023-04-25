https://ria.ru/20230425/pogoda-1867490248.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 25.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

До плюс 20 градусов и небольшие дожди вечером ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:09

2023-04-25T08:09

2023-04-25T08:09

погода

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. До плюс 20 градусов и небольшие дожди вечером ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Во вторник на погоду в столице будет оказывать влияние северная периферия циклона. Облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 18-20 градусов, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус