https://ria.ru/20230425/pogoda-1867490248.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 25.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
До плюс 20 градусов и небольшие дожди вечером ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:09
2023-04-25T08:09
2023-04-25T08:09
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790104116_0:99:3253:1930_1920x0_80_0_0_ca002642ddfd5450ef352db25d00737f.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. До плюс 20 градусов и небольшие дожди вечером ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Во вторник на погоду в столице будет оказывать влияние северная периферия циклона. Облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 18-20 градусов, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790104116_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_7e6f5e29fc393eb1c3e3751ffae083a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Лесу: в Москве во вторник ожидается до плюс 20 градусов и небольшие дожди