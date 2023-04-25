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В РЖД рассказали, как пожарные поезда помогают бороться с огнем - РИА Новости, 25.04.2023
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18:56 25.04.2023 (обновлено: 19:04 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/poezda-1867706817.html
В РЖД рассказали, как пожарные поезда помогают бороться с огнем
В РЖД рассказали, как пожарные поезда помогают бороться с огнем - РИА Новости, 25.04.2023
В РЖД рассказали, как пожарные поезда помогают бороться с огнем
Шесть пожарных поездов помогают бороться с огнём в Свердловской области и Пермском крае, сообщили в РЖД. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:56
2023-04-25T19:04
ржд
свердловская область
пермский край
происшествия
серов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Шесть пожарных поездов помогают бороться с огнём в Свердловской области и Пермском крае, сообщили в РЖД."Пожарные поезда станций Кузино и Екатеринбург-Сортировочный оказывают подразделениям МЧС помощь в поселке Прогресс близ станции Коуровка (горит пилорама, есть угроза распространения огня на жилые дома)", - говорится в сообщении.Со станции Егоршино спецсостав отправился на станцию Карпунино помочь спасателям МЧС в поселке Таёжный. Команда пожарного поезда Серов-Сортировочный помогла тушить сухую траву около станции Серов. Выполнив свою часть задачи, огнеборцы отправились на пожар в Сосьву.В тушении возгораний на перегоне Карелино – Косолманка во вторник участвовал пожарный поезд со станции Смычка, а на перегоне Шумково – Лек работал спецсостав станции Кунгур."В каждом из них большой запас воды – свыше 100 тонн. Это в 20 раз превышает объем цистерны в пожарной машине", - отмечает компания.Во вторник вблизи лечебно-исправительного учреждения №23 в свердловской Сосьве загорелась трава, позже огонь перешел на 10 домов. Также во вторник в МЧС информировали, что загорелись более 20 домов в поселке Таежный Свердловской области. По данным регионального главка МВД, еще около 10 домов горят в поселке Висим. Также сообщалось о возгорании пилорамы в городе Первоуральск, в настоящее время пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. В Пермском крае во вторник горят штабеля леса и трава на площади 7 гектаров вблизи пилорамы в селе Трун в Чернушинском округе. Кроме того, сейчас спасатели тушат пожар площадью 6 гектаров у деревни Антоновцы в Краснокамском городском округе (находится примерно в 40 километрах от Перми). Вблизи населенного пункта сначала загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на лес.
свердловская область
пермский край
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ржд, свердловская область, пермский край, происшествия, серов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РЖД, Свердловская область, Пермский край, Происшествия, Серов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В РЖД рассказали, как пожарные поезда помогают бороться с огнем

В Свердловской области и Пермском крае шесть пожарных поездов помогают в борьбе с огнем

© Фото : ГУ МЧС по Пермскому краюПожар в селе Трун Пермского края
Пожар в селе Трун Пермского края - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : ГУ МЧС по Пермскому краю
Пожар в селе Трун Пермского края
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Шесть пожарных поездов помогают бороться с огнём в Свердловской области и Пермском крае, сообщили в РЖД.
"Пожарные поезда станций Кузино и Екатеринбург-Сортировочный оказывают подразделениям МЧС помощь в поселке Прогресс близ станции Коуровка (горит пилорама, есть угроза распространения огня на жилые дома)", - говорится в сообщении.
Со станции Егоршино спецсостав отправился на станцию Карпунино помочь спасателям МЧС в поселке Таёжный. Команда пожарного поезда Серов-Сортировочный помогла тушить сухую траву около станции Серов. Выполнив свою часть задачи, огнеборцы отправились на пожар в Сосьву.
В тушении возгораний на перегоне Карелино – Косолманка во вторник участвовал пожарный поезд со станции Смычка, а на перегоне Шумково – Лек работал спецсостав станции Кунгур.
"В каждом из них большой запас воды – свыше 100 тонн. Это в 20 раз превышает объем цистерны в пожарной машине", - отмечает компания.
Во вторник вблизи лечебно-исправительного учреждения №23 в свердловской Сосьве загорелась трава, позже огонь перешел на 10 домов. Также во вторник в МЧС информировали, что загорелись более 20 домов в поселке Таежный Свердловской области. По данным регионального главка МВД, еще около 10 домов горят в поселке Висим. Также сообщалось о возгорании пилорамы в городе Первоуральск, в настоящее время пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. В Пермском крае во вторник горят штабеля леса и трава на площади 7 гектаров вблизи пилорамы в селе Трун в Чернушинском округе. Кроме того, сейчас спасатели тушат пожар площадью 6 гектаров у деревни Антоновцы в Краснокамском городском округе (находится примерно в 40 километрах от Перми). Вблизи населенного пункта сначала загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на лес.
© Телеграмма РЖДШесть пожарных поездов помогают бороться с огнём в Свердловской области и Пермском крае
Шесть пожарных поездов помогают бороться с огнём в Свердловской области и Пермском крае
© Телеграмма РЖД
Шесть пожарных поездов помогают бороться с огнём в Свердловской области и Пермском крае
 
РЖДСвердловская областьПермский крайПроисшествияСеровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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