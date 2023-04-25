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В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге
В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге - РИА Новости, 25.04.2023
В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге
Суд в Кузбассе отправил в СИЗО парня и девушку, задержанных по подозрению в совершении поджогов на железной дороге, информирует Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:21
2023-04-25T08:21
2023-04-25T08:21
происшествия
анжеро-судженск
кировский район
томск
западно-сибирская транспортная прокуратура
ржд
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КЕМЕРОВО, 25 апр - РИА Новости. Суд в Кузбассе отправил в СИЗО парня и девушку, задержанных по подозрению в совершении поджогов на железной дороге, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Сообщалось, что молодые люди были задержаны правоохранителями в ночь на воскресенье при попытке поджечь релейные шкафы на перегоне Анжерская - Челы в черте города Анжеро-Судженска. Также, как рассказали в пресс-службе регионального МВД, установлена их причастность к совершению аналогичных преступлений в марте в Анжеро-Судженске и в начале апреля в Кировском районе Томска. "С учетом позиции Тайгинской транспортной прокуратуры суд заключил под стражу двух жителей города Анжеро-Судженска Кемеровской области на срок до 28 мая 2023 года. Молодым людям предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, совершенные из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемые из хулиганских побуждений совершили поджог релейного и аккумуляторного шкафов, расположенных вблизи станции Анжерская-Западная Западно-Сибирской железной дороги. Уточняется, что ущерб, причиненный собственнику - ОАО "РЖД" - составил более 57 тысяч рублей. Отмечается, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867264678.html
анжеро-судженск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анжеро-судженск, кировский район, томск, западно-сибирская транспортная прокуратура, ржд
Происшествия, Анжеро-Судженск, Кировский район, Томск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, РЖД
В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге
В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджоге оборудования на железной дороге