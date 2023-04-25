https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html

В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге

В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге - РИА Новости, 25.04.2023

В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге

Суд в Кузбассе отправил в СИЗО парня и девушку, задержанных по подозрению в совершении поджогов на железной дороге, информирует Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:21

2023-04-25T08:21

2023-04-25T08:21

происшествия

анжеро-судженск

кировский район

томск

западно-сибирская транспортная прокуратура

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КЕМЕРОВО, 25 апр - РИА Новости. Суд в Кузбассе отправил в СИЗО парня и девушку, задержанных по подозрению в совершении поджогов на железной дороге, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Сообщалось, что молодые люди были задержаны правоохранителями в ночь на воскресенье при попытке поджечь релейные шкафы на перегоне Анжерская - Челы в черте города Анжеро-Судженска. Также, как рассказали в пресс-службе регионального МВД, установлена их причастность к совершению аналогичных преступлений в марте в Анжеро-Судженске и в начале апреля в Кировском районе Томска. "С учетом позиции Тайгинской транспортной прокуратуры суд заключил под стражу двух жителей города Анжеро-Судженска Кемеровской области на срок до 28 мая 2023 года. Молодым людям предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, совершенные из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемые из хулиганских побуждений совершили поджог релейного и аккумуляторного шкафов, расположенных вблизи станции Анжерская-Западная Западно-Сибирской железной дороги. Уточняется, что ущерб, причиненный собственнику - ОАО "РЖД" - составил более 57 тысяч рублей. Отмечается, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867264678.html

анжеро-судженск

кировский район

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анжеро-судженск, кировский район, томск, западно-сибирская транспортная прокуратура, ржд