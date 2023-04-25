https://ria.ru/20230425/petrosyan-1867700027.html

Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста

Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста - РИА Новости, 25.04.2023

Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста

Коллега Евгения Петросяна, юморист Александр Морозов рассказал в интервью "Абзацу" о гражданской позиции артиста. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:01

2023-04-25T19:01

2023-04-25T19:01

шоубиз

евгений петросян

александр морозов

россия

знаменитости

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Коллега Евгения Петросяна, юморист Александр Морозов рассказал в интервью "Абзацу" о гражданской позиции артиста. Он также прокомментировал выступления народного артиста России перед ранеными участниками спецоперации. После начала спецоперации Евгений Петросян поддержал ее. В прошлом году он неоднократно давал концерты для раненых военнослужащих. По словам артиста, юмор настраивает на оптимистичный лад и вселяет веру в лучшее.Комик называл участников спецоперации настоящими патриотами и защитниками, а также благодарил их.

https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867347240.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

евгений петросян, александр морозов, россия, знаменитости