Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста
Коллега Евгения Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста и назвал его патриотом
© Фото : Alexey YushenkovЕвгений Петросян
© Фото : Alexey Yushenkov
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Коллега Евгения Петросяна, юморист Александр Морозов рассказал в интервью "Абзацу" о гражданской позиции артиста.
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"Любой человек, который понимает, что происходит на самом деле, если уж не физически, то сердцем и умом должен быть там. С ребятами, которые погибают", – поделился Морозов.
Он также прокомментировал выступления народного артиста России перед ранеными участниками спецоперации.
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"Я думаю, что это позиция человека. Русский человек, правильно воспитанный, любящий свою Родину. Патриот. А как по-другому?" – отреагировал коллега юмориста.
После начала спецоперации Евгений Петросян поддержал ее. В прошлом году он неоднократно давал концерты для раненых военнослужащих. По словам артиста, юмор настраивает на оптимистичный лад и вселяет веру в лучшее.
Комик называл участников спецоперации настоящими патриотами и защитниками, а также благодарил их.