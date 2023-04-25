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Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста - РИА Новости, 25.04.2023
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Шоубиз
 
19:01 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/petrosyan-1867700027.html
Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста
Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста - РИА Новости, 25.04.2023
Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста
Коллега Евгения Петросяна, юморист Александр Морозов рассказал в интервью "Абзацу" о гражданской позиции артиста. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:01
2023-04-25T19:01
шоубиз
евгений петросян
александр морозов
россия
знаменитости
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Коллега Евгения Петросяна, юморист Александр Морозов рассказал в интервью "Абзацу" о гражданской позиции артиста. Он также прокомментировал выступления народного артиста России перед ранеными участниками спецоперации. После начала спецоперации Евгений Петросян поддержал ее. В прошлом году он неоднократно давал концерты для раненых военнослужащих. По словам артиста, юмор настраивает на оптимистичный лад и вселяет веру в лучшее.Комик называл участников спецоперации настоящими патриотами и защитниками, а также благодарил их.
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евгений петросян, александр морозов, россия, знаменитости
Шоубиз, Евгений Петросян, Александр Морозов, Россия, Знаменитости
Коллега Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста

Коллега Евгения Петросяна высказался о гражданской позиции юмориста и назвал его патриотом

© Фото : Alexey YushenkovЕвгений Петросян
Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Alexey Yushenkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Коллега Евгения Петросяна, юморист Александр Морозов рассказал в интервью "Абзацу" о гражданской позиции артиста.
«
"Любой человек, который понимает, что происходит на самом деле, если уж не физически, то сердцем и умом должен быть там. С ребятами, которые погибают", – поделился Морозов.
Он также прокомментировал выступления народного артиста России перед ранеными участниками спецоперации.
«
"Я думаю, что это позиция человека. Русский человек, правильно воспитанный, любящий свою Родину. Патриот. А как по-другому?" – отреагировал коллега юмориста.
После начала спецоперации Евгений Петросян поддержал ее. В прошлом году он неоднократно давал концерты для раненых военнослужащих. По словам артиста, юмор настраивает на оптимистичный лад и вселяет веру в лучшее.
Комик называл участников спецоперации настоящими патриотами и защитниками, а также благодарил их.
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию
24 апреля, 14:24
 
ШоубизЕвгений ПетросянАлександр МорозовРоссияЗнаменитости
 
 
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