https://ria.ru/20230425/perepiska-1867702639.html

Жителю Кузбасса дали 12,5 года тюрьмы за интимные переписки со школьницами

Жителю Кузбасса дали 12,5 года тюрьмы за интимные переписки со школьницами - РИА Новости, 25.04.2023

Жителю Кузбасса дали 12,5 года тюрьмы за интимные переписки со школьницами

Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области получил 12 с половиной лет строгого режима за интимную переписку с несовершеннолетними девочками, сообщает... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:43

2023-04-25T18:43

2023-04-25T18:43

происшествия

кемеровская область

анжеро-судженск

россия

подростки

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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области получил 12 с половиной лет строгого режима за интимную переписку с несовершеннолетними девочками, сообщает пресс-служба СУСК по региону. О преступной деятельности мужчины стало известно сотрудникам отдела "К" ГУ МВД по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы. Отмечается, что потерпевшими по уголовному делу признаны 242 девочки в возрасте до 15 лет, проживающие в различных регионах страны. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, однако эксперты выявили у фигуранта "расстройство сферы сексуального предпочтения в виде педофилии". "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев, а также принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html

кемеровская область

анжеро-судженск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кемеровская область, анжеро-судженск, россия, подростки