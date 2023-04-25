https://ria.ru/20230425/perepiska-1867702639.html
Жителю Кузбасса дали 12,5 года тюрьмы за интимные переписки со школьницами
Жителю Кузбасса дали 12,5 года тюрьмы за интимные переписки со школьницами - РИА Новости, 25.04.2023
Жителю Кузбасса дали 12,5 года тюрьмы за интимные переписки со школьницами
Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области получил 12 с половиной лет строгого режима за интимную переписку с несовершеннолетними девочками, сообщает... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:43
2023-04-25T18:43
2023-04-25T18:43
происшествия
кемеровская область
анжеро-судженск
россия
подростки
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области получил 12 с половиной лет строгого режима за интимную переписку с несовершеннолетними девочками, сообщает пресс-служба СУСК по региону. О преступной деятельности мужчины стало известно сотрудникам отдела "К" ГУ МВД по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы. Отмечается, что потерпевшими по уголовному делу признаны 242 девочки в возрасте до 15 лет, проживающие в различных регионах страны. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, однако эксперты выявили у фигуранта "расстройство сферы сексуального предпочтения в виде педофилии". "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев, а также принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html
кемеровская область
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, анжеро-судженск, россия, подростки
Происшествия, Кемеровская область, Анжеро-Судженск, Россия, Подростки
Жителю Кузбасса дали 12,5 года тюрьмы за интимные переписки со школьницами
Житель Анжеро-Судженска получил 12,5 года колонии за интимные переписки со школьницами
КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости.
Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области получил 12 с половиной лет строгого режима за интимную переписку с несовершеннолетними девочками, сообщает
пресс-служба СУСК по региону.
«
"Установлено, что в период с марта 2016-го по август 2018 года осужденный со своей страницы в социальной сети осуществлял переписку на интимные темы с девочками-подростками. При этом мужчина отправлял им фотографии и видеофайлы порнографического характера, просил их присылать ему свои фотографии", – говорится в сообщении.
О преступной деятельности мужчины стало известно сотрудникам отдела "К" ГУ МВД по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы.
Отмечается, что потерпевшими по уголовному делу признаны 242 девочки в возрасте до 15 лет, проживающие в различных регионах страны. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, однако эксперты выявили у фигуранта "расстройство сферы сексуального предпочтения в виде педофилии".
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев, а также принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания", – сообщает ведомство.
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