https://ria.ru/20230425/pamfilova-1867481433.html

Памфилова поблагодарила партии за гражданскую зрелость в период СВО

Памфилова поблагодарила партии за гражданскую зрелость в период СВО - РИА Новости, 25.04.2023

Памфилова поблагодарила партии за гражданскую зрелость в период СВО

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, открывая Дальневосточный электоральный форум, поблагодарила парламентские политические партии за РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T04:13

2023-04-25T04:13

2023-04-25T04:13

россия

донбасс

украина

элла памфилова

политика

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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, открывая Дальневосточный электоральный форум, поблагодарила парламентские политические партии за гражданскую зрелость и объединение в период специальной военной операции. Она также поблагодарила всех участников форума. "Я знаю, что каждый из вас помогает всем, чем может, нашим ребятам, которые сейчас воюют за нас, за Россию, за Донбасс, отвоевывают, помогают украинскому народу избавиться от этого укрофашизма, еврофашизма этого, современного фашизма, который нанес такой огромный ущерб и Украине, и всему цивилизованному миру", - отметила она. Глава Центризбиркома подчеркнула, что на электоральном поле тоже идет важная работа. "Понимаем, насколько важны выборы для страны, насколько это важный политический процесс и, естественно, сейчас, готовясь к выборам в единый день голосования, мы уже делаем, все что можно, готовясь к выборам президента", - отметила Памфилова.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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россия, донбасс, украина, элла памфилова, политика