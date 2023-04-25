https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html

Лавров заявил о напряженной ситуации на Западном берегу и в секторе Газа

Лавров заявил о напряженной ситуации на Западном берегу и в секторе Газа - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров заявил о напряженной ситуации на Западном берегу и в секторе Газа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что события на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме повысили напряженность в регионе до крайне... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:20

2023-04-25T18:20

2023-04-25T18:20

в мире

израиль

россия

сергей лавров

восточный иерусалим

сектор газа

оон

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что события на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки. "События на Западном берегу, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме, а также на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией повысили напряженность до крайне опасной отметки", - сказал министр, выступая на открытом заседании СБ ООН по теме "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос". Лавров добавил, что "с начала года в результате военных рейдов в Дженине, Иерихоне, Наблусе, Хуваре, столкновений в связи с нарушением статуса святых мест погибли более 100 палестинцев, счет раненных идет на тысячи. Растет число жертв и среди израильтян".

https://ria.ru/20230413/palestina-1865188932.html

израиль

россия

восточный иерусалим

сектор газа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, сергей лавров, восточный иерусалим, сектор газа, оон