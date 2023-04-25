https://ria.ru/20230425/ovchinskiy-1867487811.html

Овчинский: в Москве создали инновационные устройства защиты от возгораний

Овчинский: в Москве создали инновационные устройства защиты от возгораний - РИА Новости, 25.04.2023

Овчинский: в Москве создали инновационные устройства защиты от возгораний

Столичная компания "Эколайт" разработала инновационные устройства для защиты от возгораний, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:23

2023-04-25T07:23

2023-04-25T07:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

владислав овчинский

технологии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Столичная компания "Эколайт" разработала инновационные устройства для защиты от возгораний, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что сегодня в столице свыше 130 производителей занимаются разработкой и выпуском электрооборудования. Компании активно развиваются и предлагают инновационные разработки."Устройства защиты от дугового пробоя – следующий этап развития защиты электросетей после автоматических выключателей и УЗО. Наши устройства значительно повысят уровень пожарной безопасности в зданиях, спасут жизни людей и сберегут имущество", – уточнил генеральный директор "Эколайт" Федор Немцов.

https://ria.ru/20230424/moskva-1867281084.html

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москва, россия, владислав овчинский, технологии