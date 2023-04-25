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Овчинский: в Москве создали инновационные устройства защиты от возгораний
Овчинский: в Москве создали инновационные устройства защиты от возгораний - РИА Новости, 25.04.2023
Овчинский: в Москве создали инновационные устройства защиты от возгораний
Столичная компания "Эколайт" разработала инновационные устройства для защиты от возгораний, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:23
2023-04-25T07:23
2023-04-25T07:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Столичная компания "Эколайт" разработала инновационные устройства для защиты от возгораний, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что сегодня в столице свыше 130 производителей занимаются разработкой и выпуском электрооборудования. Компании активно развиваются и предлагают инновационные разработки."Устройства защиты от дугового пробоя – следующий этап развития защиты электросетей после автоматических выключателей и УЗО. Наши устройства значительно повысят уровень пожарной безопасности в зданиях, спасут жизни людей и сберегут имущество", – уточнил генеральный директор "Эколайт" Федор Немцов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Владислав Овчинский, Технологии
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Столичная компания "Эколайт" разработала инновационные устройства для защиты от возгораний, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Новые устройства столичного производителя позволят наиболее эффективно снизить риски возгорания из-за неисправности электропроводки и оборудования – самой частой причины пожаров в зданиях и помещениях. Предприятие первым в России разработало и выпустило подобные аппараты. Производственные мощности компании позволят ежегодно изготавливать миллион данных аппаратов", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что сегодня в столице свыше 130 производителей занимаются разработкой и выпуском электрооборудования. Компании активно развиваются и предлагают инновационные разработки.
"Устройства защиты от дугового пробоя – следующий этап развития защиты электросетей после автоматических выключателей и УЗО. Наши устройства значительно повысят уровень пожарной безопасности в зданиях, спасут жизни людей и сберегут имущество", – уточнил генеральный директор "Эколайт" Федор Немцов.
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