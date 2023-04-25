https://ria.ru/20230425/oskorblenie-1867489522.html

В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z

В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z - РИА Новости, 25.04.2023

В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z

Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали мужчину, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:54

2023-04-25T07:54

2023-04-25T07:54

екатеринбург

россия

чкаловский район

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали мужчину, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местное издание Justmedia опубликовало видео, на котором житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. "Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу. К операции по его задержанию сыщики привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии. Брали нелюбителя символа СВО в коллективном саду с символичным названием "Дружба", что в Чкаловском районе областного центра", - сказал Горелых. По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка. Как добавили в региональном управлении СК РФ, по факту инцидента организована проверка, доклад по установленным обстоятельствам будет представлен председателю СК России.

https://ria.ru/20230425/irkutsk-1867489215.html

https://ria.ru/20230317/oskorblenie-1858628557.html

екатеринбург

россия

чкаловский район

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екатеринбург, россия, чкаловский район, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия