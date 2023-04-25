https://ria.ru/20230425/oskorblenie-1867489522.html
В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z
В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z - РИА Новости, 25.04.2023
В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z
Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали мужчину, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:54
2023-04-25T07:54
2023-04-25T07:54
екатеринбург
россия
чкаловский район
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали мужчину, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местное издание Justmedia опубликовало видео, на котором житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. "Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу. К операции по его задержанию сыщики привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии. Брали нелюбителя символа СВО в коллективном саду с символичным названием "Дружба", что в Чкаловском районе областного центра", - сказал Горелых. По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка. Как добавили в региональном управлении СК РФ, по факту инцидента организована проверка, доклад по установленным обстоятельствам будет представлен председателю СК России.
https://ria.ru/20230425/irkutsk-1867489215.html
https://ria.ru/20230317/oskorblenie-1858628557.html
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екатеринбург, россия, чкаловский район, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Екатеринбург, Россия, Чкаловский район, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z
В Екатеринбурге задержали мужчину, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z