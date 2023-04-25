https://ria.ru/20230425/opk-1867513194.html

Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК

Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал сегодня совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:41

2023-04-25T10:41

2023-04-25T11:27

дмитрий медведев

безопасность

совет безопасности рф

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал сегодня совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса."Будет совещание с представителями "оборонки", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые", к которому подключился по видеосвязи с военно-промышленного предприятия в Подмосковье."Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - отметил он.

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россия

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, совет безопасности рф, россия