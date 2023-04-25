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Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК - РИА Новости, 25.04.2023
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10:41 25.04.2023 (обновлено: 11:27 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/opk-1867513194.html
Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК
Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал сегодня совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:41
2023-04-25T11:27
дмитрий медведев
безопасность
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал сегодня совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса."Будет совещание с представителями "оборонки", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые", к которому подключился по видеосвязи с военно-промышленного предприятия в Подмосковье."Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - отметил он.
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дмитрий медведев, безопасность, совет безопасности рф, россия
Дмитрий Медведев, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия
Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК

Зампред Совбеза Медведев заявил, что проведет сегодня совещание с представителями ОПК

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал сегодня совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса.
"Будет совещание с представителями "оборонки", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые", к которому подключился по видеосвязи с военно-промышленного предприятия в Подмосковье.
"Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - отметил он.
Шойгу проконтролировал ход выполнения гособоронзаказа на заводах ОПК под Тулой - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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11 апреля, 14:43
 
Дмитрий МедведевБезопасностьСовет Безопасности РФРоссия
 
 
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