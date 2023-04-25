https://ria.ru/20230425/opk-1867513194.html
Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК
Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал сегодня совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:41
2023-04-25T10:41
2023-04-25T11:27
дмитрий медведев
безопасность
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал сегодня совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса."Будет совещание с представителями "оборонки", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые", к которому подключился по видеосвязи с военно-промышленного предприятия в Подмосковье."Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - отметил он.
https://ria.ru/20230411/gosoboronzakaz-1864512583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, безопасность, совет безопасности рф, россия
Дмитрий Медведев, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия
Медведев анонсировал совещание с представителями ОПК
Зампред Совбеза Медведев заявил, что проведет сегодня совещание с представителями ОПК
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал сегодня совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса.
"Будет совещание с представителями "оборонки", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые", к которому подключился по видеосвязи с военно-промышленного предприятия в Подмосковье
.
"Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - отметил он.
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