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В Омской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 25.04.2023
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06:51 25.04.2023 (обновлено: 06:52 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/omsk-1867486282.html
В Омской области ввели особый противопожарный режим
В Омской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 25.04.2023
В Омской области ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели в Омске и Омской области с 25 апреля по 25 июня текущего года, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:51
2023-04-25T06:52
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Омске и Омской области с 25 апреля по 25 июня текущего года, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Уточняется, что в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах режим будет действовать с 28 апреля по 28 июня. Режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью. В частности, запрещены все работы, связанные с разведением открытого огня, костров, в том числе мангалов, а также посещение лесов.
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омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск
Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омск
В Омской области ввели особый противопожарный режим

В Омской области ввели с 25 апреля по 25 июня особый противопожарный режим

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Омске и Омской области с 25 апреля по 25 июня текущего года, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«
"В связи с повышением пожарной опасности постановлением правительства Омской области с 25 апреля по 25 июня 2023 года на территории Омской области и Омска введен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах режим будет действовать с 28 апреля по 28 июня.
Режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью. В частности, запрещены все работы, связанные с разведением открытого огня, костров, в том числе мангалов, а также посещение лесов.
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Омская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омск
 
 
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