https://ria.ru/20230425/omsk-1867486282.html

В Омской области ввели особый противопожарный режим

В Омской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 25.04.2023

В Омской области ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели в Омске и Омской области с 25 апреля по 25 июня текущего года, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:51

2023-04-25T06:51

2023-04-25T06:52

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Омске и Омской области с 25 апреля по 25 июня текущего года, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Уточняется, что в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах режим будет действовать с 28 апреля по 28 июня. Режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью. В частности, запрещены все работы, связанные с разведением открытого огня, костров, в том числе мангалов, а также посещение лесов.

https://ria.ru/20230425/mchs-1867478620.html

омская область

омск

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омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск