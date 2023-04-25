https://ria.ru/20230425/omsk-1867486282.html
В Омской области ввели особый противопожарный режим
В Омской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 25.04.2023
В Омской области ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели в Омске и Омской области с 25 апреля по 25 июня текущего года, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:51
2023-04-25T06:51
2023-04-25T06:52
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Омске и Омской области с 25 апреля по 25 июня текущего года, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Уточняется, что в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах режим будет действовать с 28 апреля по 28 июня. Режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью. В частности, запрещены все работы, связанные с разведением открытого огня, костров, в том числе мангалов, а также посещение лесов.
https://ria.ru/20230425/mchs-1867478620.html
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омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск
Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омск
В Омской области ввели особый противопожарный режим
В Омской области ввели с 25 апреля по 25 июня особый противопожарный режим