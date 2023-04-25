https://ria.ru/20230425/ogon-1867565309.html
В Кузбассе создадут "Вечный огонь" еще у двух мемориалов
В Кузбассе создадут "Вечный огонь" еще у двух мемориалов - РИА Новости, 25.04.2023
В Кузбассе создадут "Вечный огонь" еще у двух мемориалов
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:04
2023-04-25T13:04
2023-04-25T13:04
кемеровская область
газпром
единая россия
россия
андрей турчак
сергей цивилев
кемерово
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак договорились с Газпромом о создании двух новых мемориалов "Вечный огонь" в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в качестве локаций выбраны мемориал Воину-Освободителю в Кемерово и Площадь защитников Донбасса в Новокузнецке. "Это будут места поклонения подвигу наших дедов и прадедов. Мы в Кузбассе бережно относимся к исторической памяти, преемственности традиций между поколениями, чтим наследие наших предков. Сейчас герои Великой Отечественной войны – ориентир не только для молодежи, они служат примером нашим бойцам – участникам СВО", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Сроки сооружения мемориалов "Вечный огонь" в обеих агломерациях определят после подготовки соответствующих проектных решений. Их содержание полностью возьмет на себя ПАО "Газпром". "Отдельное решение, которое было предложено "Единой Россией" и поддержано главой государства, касается бесплатного обеспечения газом Вечных огней и Огней памяти. Договорились с коллегами, что они в короткие сроки подготовят по нашей программе и реестр Вечных огней, и соцобъектов Кузбасса, чтобы Газпром взял их в работу", – приводятся в сообщении слова Турчака. Отмечается, что договоренности достигнуты в ходе рабочего совещания по вопросам социальной газификации Кузбасса с участием Турчака и Густова, которое провел губернатор Кузбасса. На нем также обсудили работу по социальной газификации домов, газоснабжение региона и газификацию Новокузнецка в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", а также перспективы обеспечения сетевым газом ОЭЗ "Горная Шория" и развитие ОЭЗ "Кузбасс".
https://ria.ru/20230425/kadry-1867553840.html
https://ria.ru/20230406/kuzbass-1863482605.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, газпром, единая россия, россия, андрей турчак, сергей цивилев, кемерово, новокузнецк
Кемеровская область, Газпром, Единая Россия, Россия, Андрей Турчак, Сергей Цивилев, Кемерово, Новокузнецк
В Кузбассе создадут "Вечный огонь" еще у двух мемориалов
Глава Кузбасса Цивилев договорился с "Газпромом" о создании двух мемориалов "Вечный огонь"
КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак договорились с Газпромом о создании двух новых мемориалов "Вечный огонь" в Кузбассе, сообщает
пресс-служба правительства региона.
«
"Во время визита в регион первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова достигнута договоренность о том, что в Кузбассе появятся два новых мемориала "Вечный огонь", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в качестве локаций выбраны мемориал Воину-Освободителю в Кемерово
и Площадь защитников Донбасса
в Новокузнецке
.
"Это будут места поклонения подвигу наших дедов и прадедов. Мы в Кузбассе бережно относимся к исторической памяти, преемственности традиций между поколениями, чтим наследие наших предков. Сейчас герои Великой Отечественной войны – ориентир не только для молодежи, они служат примером нашим бойцам – участникам СВО", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Сроки сооружения мемориалов "Вечный огонь" в обеих агломерациях определят после подготовки соответствующих проектных решений. Их содержание полностью возьмет на себя ПАО "Газпром".
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"Отдельное решение, которое было предложено "Единой Россией" и поддержано главой государства, касается бесплатного обеспечения газом Вечных огней и Огней памяти. Договорились с коллегами, что они в короткие сроки подготовят по нашей программе и реестр Вечных огней, и соцобъектов Кузбасса, чтобы Газпром взял их в работу", – приводятся в сообщении слова Турчака.
Отмечается, что договоренности достигнуты в ходе рабочего совещания по вопросам социальной газификации Кузбасса с участием Турчака и Густова, которое провел губернатор Кузбасса. На нем также обсудили работу по социальной газификации домов, газоснабжение региона и газификацию Новокузнецка в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", а также перспективы обеспечения сетевым газом ОЭЗ "Горная Шория" и развитие ОЭЗ "Кузбасс".
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