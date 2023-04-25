https://ria.ru/20230425/ogon-1867565309.html

В Кузбассе создадут "Вечный огонь" еще у двух мемориалов

В Кузбассе создадут "Вечный огонь" еще у двух мемориалов - РИА Новости, 25.04.2023

В Кузбассе создадут "Вечный огонь" еще у двух мемориалов

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:04

2023-04-25T13:04

2023-04-25T13:04

кемеровская область

газпром

единая россия

россия

андрей турчак

сергей цивилев

кемерово

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак договорились с Газпромом о создании двух новых мемориалов "Вечный огонь" в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в качестве локаций выбраны мемориал Воину-Освободителю в Кемерово и Площадь защитников Донбасса в Новокузнецке. "Это будут места поклонения подвигу наших дедов и прадедов. Мы в Кузбассе бережно относимся к исторической памяти, преемственности традиций между поколениями, чтим наследие наших предков. Сейчас герои Великой Отечественной войны – ориентир не только для молодежи, они служат примером нашим бойцам – участникам СВО", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Сроки сооружения мемориалов "Вечный огонь" в обеих агломерациях определят после подготовки соответствующих проектных решений. Их содержание полностью возьмет на себя ПАО "Газпром". "Отдельное решение, которое было предложено "Единой Россией" и поддержано главой государства, касается бесплатного обеспечения газом Вечных огней и Огней памяти. Договорились с коллегами, что они в короткие сроки подготовят по нашей программе и реестр Вечных огней, и соцобъектов Кузбасса, чтобы Газпром взял их в работу", – приводятся в сообщении слова Турчака. Отмечается, что договоренности достигнуты в ходе рабочего совещания по вопросам социальной газификации Кузбасса с участием Турчака и Густова, которое провел губернатор Кузбасса. На нем также обсудили работу по социальной газификации домов, газоснабжение региона и газификацию Новокузнецка в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", а также перспективы обеспечения сетевым газом ОЭЗ "Горная Шория" и развитие ОЭЗ "Кузбасс".

https://ria.ru/20230425/kadry-1867553840.html

https://ria.ru/20230406/kuzbass-1863482605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кемеровская область, газпром, единая россия, россия, андрей турчак, сергей цивилев, кемерово, новокузнецк