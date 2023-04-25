https://ria.ru/20230425/obstrel-1867723841.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили во вторник по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 мм, сообщили в представительстве... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:45
2023-04-25T19:45
2023-04-25T19:45
специальная военная операция на украине
донецк
украина
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Отмечаются также обстрелы украинских войск по населенным пунктам Владимировка, Никольское, и Ясиноватая. По ним с 16.40 по 19.15 было выпущено 19 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, украина, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку