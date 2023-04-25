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При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html
При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека
При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 25.04.2023
При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека
Три мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС на выезде из города,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:28
2023-04-25T17:28
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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ТОКМАК (Запорожская область), 25 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС на выезде из города, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области. Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела названного города погиб один человек, четверо получили ранения. "По уточненным данным, в результате обстрела боевиками киевского режима города Токмак Запорожской области пострадали три человека. Все госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии", - сообщили в оперативных службах. В результате обстрела разрушена автозаправочная станция на выезде из города.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867608626.html
https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867183174.html
токмак
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токмак, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека

При обстреле города Токмак в Запорожской области со стороны ВСУ ранены три человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКМАК (Запорожская область), 25 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС на выезде из города, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.
Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела названного города погиб один человек, четверо получили ранения.
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель
Вчера, 14:45
"По уточненным данным, в результате обстрела боевиками киевского режима города Токмак Запорожской области пострадали три человека. Все госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии", - сообщили в оперативных службах.
В результате обстрела разрушена автозаправочная станция на выезде из города.
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак
23 апреля, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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