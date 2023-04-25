https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html

При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека

При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 25.04.2023

При обстреле города Токмак со стороны ВСУ ранены три человека

Три мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС на выезде из города,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:28

2023-04-25T17:28

2023-04-25T17:28

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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ТОКМАК (Запорожская область), 25 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС на выезде из города, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области. Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела названного города погиб один человек, четверо получили ранения. "По уточненным данным, в результате обстрела боевиками киевского режима города Токмак Запорожской области пострадали три человека. Все госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии", - сообщили в оперативных службах. В результате обстрела разрушена автозаправочная станция на выезде из города.

https://ria.ru/20230425/obstrel-1867608626.html

https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867183174.html

токмак

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

токмак, запорожская область, владимир рогов, происшествия