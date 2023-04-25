https://ria.ru/20230425/obstrel-1867633357.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:03
2023-04-25T16:03
2023-04-25T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из РСЗО