https://ria.ru/20230425/obstrel-1867633357.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 25.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:03

2023-04-25T16:03

2023-04-25T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк