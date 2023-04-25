https://ria.ru/20230425/obstrel-1867559692.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:55
2023-04-25T12:55
2023-04-25T12:55
специальная военная операция на украине
кировский район
донецкая народная республика
донецк
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован ведомством в 12.05 мск, было выпущено шесть снарядов такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кировский район, донецкая народная республика, донецк, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку