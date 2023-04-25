https://ria.ru/20230425/obstrel-1867474906.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 22.45 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:11
2023-04-25T01:11
2023-04-25T01:11
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.45 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230424/obstrel-1867432072.html
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донецк, сцкк, нато, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Кировский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра