https://ria.ru/20230425/obstrel-1867474906.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 22.45 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:11

2023-04-25T01:11

2023-04-25T01:11

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.45 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230424/obstrel-1867432072.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, нато, кировский район, донецкая народная республика