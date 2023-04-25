https://ria.ru/20230425/obligatsii-1867494378.html

Ефимов: Москва выпустит "зеленые" облигации для населения

Ефимов: Москва выпустит "зеленые" облигации для населения - РИА Новости, 25.04.2023

Ефимов: Москва выпустит "зеленые" облигации для населения

Правительство Москвы в конце мая планирует начать размещение "зеленых" облигаций, через покупку которых граждане смогут инвестировать в городские экологические... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:10

2023-04-25T09:10

2023-04-25T09:13

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство Москвы в конце мая планирует начать размещение "зеленых" облигаций, через покупку которых граждане смогут инвестировать в городские экологические проекты, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Объем двухлетних облигаций, предложенный к размещению, составит 2 миллиарда рублей, купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят на основе рыночной конъюнктуры перед началом размещения, которое пройдет на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Средства, привлеченные путем размещения облигаций, будут направлены на финансирование проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта, уточнил Ефимов.Он также пояснил, что облигации смогут купить только физические лица, эти ценные бумаги не несут риска потери средств, так как они не обращаются на бирже и, следовательно, не меняются в цене. Кроме того, даже при досрочном возврате облигаций городу граждане получат доход за весь период владения."Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка таких ценных бумаг – это возможность познакомиться с одним из инвестиционных инструментов и тем самым повысить свою финансовую грамотность", - добавил Ефимов.

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)