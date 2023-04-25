https://ria.ru/20230425/obligatsii-1867494378.html
Ефимов: Москва выпустит "зеленые" облигации для населения
Ефимов: Москва выпустит "зеленые" облигации для населения - РИА Новости, 25.04.2023
Ефимов: Москва выпустит "зеленые" облигации для населения
Правительство Москвы в конце мая планирует начать размещение "зеленых" облигаций, через покупку которых граждане смогут инвестировать в городские экологические... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:10
2023-04-25T09:10
2023-04-25T09:13
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7aeb00a4c55f3f0e70ee5fb8d4cc792.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство Москвы в конце мая планирует начать размещение "зеленых" облигаций, через покупку которых граждане смогут инвестировать в городские экологические проекты, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Объем двухлетних облигаций, предложенный к размещению, составит 2 миллиарда рублей, купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят на основе рыночной конъюнктуры перед началом размещения, которое пройдет на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Средства, привлеченные путем размещения облигаций, будут направлены на финансирование проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта, уточнил Ефимов.Он также пояснил, что облигации смогут купить только физические лица, эти ценные бумаги не несут риска потери средств, так как они не обращаются на бирже и, следовательно, не меняются в цене. Кроме того, даже при досрочном возврате облигаций городу граждане получат доход за весь период владения."Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка таких ценных бумаг – это возможность познакомиться с одним из инвестиционных инструментов и тем самым повысить свою финансовую грамотность", - добавил Ефимов.
https://ria.ru/20230424/obrascheniya-1867323521.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4003f4998225cc5146bf93c2f92b7b3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Правительство Москвы в конце мая планирует начать размещение "зеленых" облигаций
, через покупку которых граждане смогут инвестировать в городские экологические проекты, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Объем двухлетних облигаций, предложенный к размещению, составит 2 миллиарда рублей, купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят на основе рыночной конъюнктуры перед началом размещения, которое пройдет на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Средства, привлеченные путем размещения облигаций, будут направлены на финансирование проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта, уточнил Ефимов.
Он также пояснил, что облигации смогут купить только физические лица, эти ценные бумаги не несут риска потери средств, так как они не обращаются на бирже и, следовательно, не меняются в цене. Кроме того, даже при досрочном возврате облигаций городу граждане получат доход за весь период владения.
"Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка таких ценных бумаг – это возможность познакомиться с одним из инвестиционных инструментов и тем самым повысить свою финансовую грамотность", - добавил Ефимов.
Ефимов: 400 тысяч электронных обращений поступило в ДГИ Москвы в этом году