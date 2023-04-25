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В Башкирии женщина напала с ножом на спящую дочь - РИА Новости, 25.04.2023
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13:33 25.04.2023 (обновлено: 13:35 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/nozh-1867580831.html
В Башкирии женщина напала с ножом на спящую дочь
В Башкирии женщина напала с ножом на спящую дочь - РИА Новости, 25.04.2023
В Башкирии женщина напала с ножом на спящую дочь
Жительница башкирского села напала с ножом на спящую дочь, раненой девочке оказал помощь отец, а подозреваемую увезли в психиатрическую больницу, сообщили РИА... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:33
2023-04-25T13:35
республика башкортостан
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 25 апр - РИА Новости. Жительница башкирского села напала с ножом на спящую дочь, раненой девочке оказал помощь отец, а подозреваемую увезли в психиатрическую больницу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. Инцидент произошел в Хайбуллинском 24 апреля. Уточняется, что фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство малолетнего стала 53-летняя женщина. "По версии следствия, утром подозреваемая нанесла своей спящей 12-летней дочери удар ножом в шею, причинив резаную рану. Преступные действия злоумышленницы были пресечены оказанным активным сопротивлением дочери, которая проснулась, почувствовав боль, а также отцом потерпевшим, который забежал в дом и выхватил нож у женщины, после чего оказал дочери первую помощь",- говорится в сообщении. По данным башкирского следкома, женщину поместили в лечебное учреждение специализированного типа. "Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи",- рассказали в СУСК РФ по Башкирии.
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республика башкортостан, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Башкортостан, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии женщина напала с ножом на спящую дочь

Жительницу башкирского села, напавшую с ножом на спящую дочь, увезли в психбольницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 25 апр - РИА Новости. Жительница башкирского села напала с ножом на спящую дочь, раненой девочке оказал помощь отец, а подозреваемую увезли в психиатрическую больницу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
Инцидент произошел в Хайбуллинском 24 апреля. Уточняется, что фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство малолетнего стала 53-летняя женщина.
"По версии следствия, утром подозреваемая нанесла своей спящей 12-летней дочери удар ножом в шею, причинив резаную рану. Преступные действия злоумышленницы были пресечены оказанным активным сопротивлением дочери, которая проснулась, почувствовав боль, а также отцом потерпевшим, который забежал в дом и выхватил нож у женщины, после чего оказал дочери первую помощь",- говорится в сообщении.
По данным башкирского следкома, женщину поместили в лечебное учреждение специализированного типа. "Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи",- рассказали в СУСК РФ по Башкирии.
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Республика БашкортостанПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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