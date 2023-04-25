https://ria.ru/20230425/nozh-1867580831.html

В Башкирии женщина напала с ножом на спящую дочь

В Башкирии женщина напала с ножом на спящую дочь - РИА Новости, 25.04.2023

В Башкирии женщина напала с ножом на спящую дочь

Жительница башкирского села напала с ножом на спящую дочь, раненой девочке оказал помощь отец, а подозреваемую увезли в психиатрическую больницу, сообщили РИА... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:33

2023-04-25T13:33

2023-04-25T13:35

республика башкортостан

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 25 апр - РИА Новости. Жительница башкирского села напала с ножом на спящую дочь, раненой девочке оказал помощь отец, а подозреваемую увезли в психиатрическую больницу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. Инцидент произошел в Хайбуллинском 24 апреля. Уточняется, что фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство малолетнего стала 53-летняя женщина. "По версии следствия, утром подозреваемая нанесла своей спящей 12-летней дочери удар ножом в шею, причинив резаную рану. Преступные действия злоумышленницы были пресечены оказанным активным сопротивлением дочери, которая проснулась, почувствовав боль, а также отцом потерпевшим, который забежал в дом и выхватил нож у женщины, после чего оказал дочери первую помощь",- говорится в сообщении. По данным башкирского следкома, женщину поместили в лечебное учреждение специализированного типа. "Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи",- рассказали в СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20230420/shkolnik-1866668030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика башкортостан, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)