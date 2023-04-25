https://ria.ru/20230425/nezhelatelnye-1867657615.html

Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России

Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 25.04.2023

Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России

Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский "Институт... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:57

2023-04-25T16:57

2023-04-25T16:57

россия

великобритания

евросоюз

генеральная прокуратура рф

германия

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский "Институт государственного управления", сообщается на сайте министерства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: The Institute for Statecraft ("Институт государственного управления"), Великобритания; "Форум гражданского общества Россия – ЕС" ("EU – Russia Civil Society Forum e.V."), ФРГ", - говорится в сообщении. В марте и апреле деятельность данных НПО была признана нежелательной Генпрокуратурой РФ.

https://ria.ru/20230421/genprokuratura-1866933975.html

россия

великобритания

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, великобритания, евросоюз, генеральная прокуратура рф, германия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)