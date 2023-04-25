https://ria.ru/20230425/nezhelatelnye-1867657615.html
Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России
Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 25.04.2023
Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России
Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский "Институт... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:57
2023-04-25T16:57
2023-04-25T16:57
россия
великобритания
евросоюз
генеральная прокуратура рф
германия
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский "Институт государственного управления", сообщается на сайте министерства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: The Institute for Statecraft ("Институт государственного управления"), Великобритания; "Форум гражданского общества Россия – ЕС" ("EU – Russia Civil Society Forum e.V."), ФРГ", - говорится в сообщении. В марте и апреле деятельность данных НПО была признана нежелательной Генпрокуратурой РФ.
https://ria.ru/20230421/genprokuratura-1866933975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, евросоюз, генеральная прокуратура рф, германия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Великобритания, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Германия, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России
Минюст включил в перечень нежелательных организаций английскую и немецкую НПО