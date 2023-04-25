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Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 25.04.2023
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16:57 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/nezhelatelnye-1867657615.html
Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России
Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 25.04.2023
Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России
Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский "Институт... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:57
2023-04-25T16:57
россия
великобритания
евросоюз
генеральная прокуратура рф
германия
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский "Институт государственного управления", сообщается на сайте министерства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: The Institute for Statecraft ("Институт государственного управления"), Великобритания; "Форум гражданского общества Россия – ЕС" ("EU – Russia Civil Society Forum e.V."), ФРГ", - говорится в сообщении. В марте и апреле деятельность данных НПО была признана нежелательной Генпрокуратурой РФ.
https://ria.ru/20230421/genprokuratura-1866933975.html
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россия, великобритания, евросоюз, генеральная прокуратура рф, германия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Великобритания, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Германия, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Английскую и немецкую НПО включили в перечень нежелательных в России

Минюст включил в перечень нежелательных организаций английскую и немецкую НПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский "Институт государственного управления", сообщается на сайте министерства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: The Institute for Statecraft ("Институт государственного управления"), Великобритания; "Форум гражданского общества Россия – ЕС" ("EU – Russia Civil Society Forum e.V."), ФРГ", - говорится в сообщении.
В марте и апреле деятельность данных НПО была признана нежелательной Генпрокуратурой РФ.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил
21 апреля, 15:48
 
РоссияВеликобританияЕвросоюзГенеральная прокуратура РФГерманияПроисшествияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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