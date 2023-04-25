https://ria.ru/20230425/netflix-1867478257.html

СМИ: Netflix планирует инвестировать в Южную Корею 2,5 миллиарда долларов

СМИ: Netflix планирует инвестировать в Южную Корею 2,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: Netflix планирует инвестировать в Южную Корею 2,5 миллиарда долларов

Американский стриминговый сервис Netflix заявил, что инвестирует в Республику Корею 2,5 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет для производства... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T02:27

2023-04-25T02:27

2023-04-25T02:27

южная корея

юн сок ель

netflix

вашингтон (штат)

калифорния

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix заявил, что инвестирует в Республику Корею 2,5 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских телесериалов, фильмов и шоу, передает южнокорейское агентство Рёнхап. Как отмечается, сервис сообщил о своих планах после встречи между президентом Республики Кореи Юн Сок Ёлем и одним из руководителей Netflix Тедом Сарандосом после прибытия южнокорейского лидера в Вашингтон. "Мы смогли принять это решение из-за нашего большого доверия к индустрии корейского контента, и мы будем продолжать делать отличные истории... Я не сомневаюсь, что наши инвестиции укрепят наше долгосрочное партнерство с Кореей и креативной экосистемой Кореи", - цитирует агентство слова Сарандоса. Кроме того, согласно агентству, Сарандос заявил, что эта сумма вдвое превышает сумму, которую Netflix инвестировал в Южную Корею с 2016 года. Агентство добавило, что президент Южной Кореи поприветствовал инвестиции и отметил, что ожидает, что они станут "большой возможностью" для южнокорейского контент-бизнеса, создателей контента и Netflix. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

https://ria.ru/20230414/kino-1865393371.html

https://ria.ru/20230323/kino-1860010197.html

южная корея

вашингтон (штат)

калифорния

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южная корея, юн сок ель, netflix, вашингтон (штат), калифорния