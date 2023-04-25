https://ria.ru/20230425/nauka-1867320800.html

Ученые придумали, как уничтожать пластиковые отходы с помощью взрыва

Ученые придумали, как уничтожать пластиковые отходы с помощью взрыва - РИА Новости, 25.04.2023

Ученые придумали, как уничтожать пластиковые отходы с помощью взрыва

Утилизировать пластиковые отходы с помощью детонационной волны предложили исследователи научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". По их мнению, это... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:00

2023-04-25T03:00

2023-04-25T03:00

наука

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университетская наука

сибирский федеральный университет

красноярский край

россия

отходы

мусор

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Утилизировать пластиковые отходы с помощью детонационной волны предложили исследователи научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". По их мнению, это способствует максимальному разложению материалов без выделения токсичных соединений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского федерального университета.Современные методы утилизации и переработки пластиковых отходов не позволяют уничтожить весь ненужный пластик полностью. После переработки часть отходов остается в виде густой смеси измельченного пластика – твердых частиц диаметром менее 5 мм с примесью клея, бумаги и других материалов.По словам ученых НОЦ "Енисейская Сибирь", это крайне опасный тип пластиковых отходов, наиболее распространенный в воде и почве. Он попадает в организм животных и человека через воду, воздух и пищу, отравляя целые пищевые цепочки, и его количество ежегодно растет.Один из наиболее опасных источников микропластика – отходы, которые скапливаются на отдаленных территориях. Сбор пластика в таких регионах экономически нецелесообразен из-за логистических расходов. На сегодняшний день по всему миру такие отходы складируются на мусорных полигонах огромной площади.Сибирские ученые предложили бороться с заражением окружающей среды микропластиком с помощью его уничтожения во время взрыва. Детонация и горение – процессы, которые схожи по природе, но различны по условиям протекания и результату. В мусоросжигательных камерах поддерживается температура 1200 °С при давлении около 1 атм, тогда как во фронте детонационной волны температура составляет более 3000 °С и давление превышает 50 000 атм.По его словам, необязательно устраивать взрывы специально для утилизации пластика. Небольшие количества таких отходов можно добавлять к взрывчатым веществам при буровзрывных работах, и, если концентрация пластика подобрана правильно, взрывные характеристики детонационной смеси не пострадают.В этом случае, считают ученые, можно добиться максимальной степени разложения полимерных основ пластика до простых веществ, причем без выделения в атмосферу токсичных продуктов сгорания – угарного газа и оксидов азота."Мы предлагаем такую схему: если мусороперерабатывающая фабрика что-то утилизировать не может, то пусть измельчают, сушат и отдают нам – мы сможем разобраться", – добавил Костылев.Деятельность научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь", созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, направлена на улучшение экологической ситуации в России и декарбонизацию промышленности. В составе НОЦ 9 университетов, 5 научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.

https://ria.ru/20230124/nauka-1846992863.html

https://ria.ru/20230302/nauka-1855129920.html

https://ria.ru/20230111/nauka-1841865118.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, сибирский федеральный университет, красноярский край, россия, отходы, мусор