https://ria.ru/20230425/natsizm-1867538421.html
Россия вновь борется с нацизмом, заявил Киселев
Россия вновь борется с нацизмом, заявил Киселев - РИА Новости, 25.04.2023
Россия вновь борется с нацизмом, заявил Киселев
Россия вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта - одни имеют право на свой язык, школы и землю, а другие нет, заявил генеральный... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:36
2023-04-25T11:36
2023-04-25T11:36
дмитрий киселев
россия
общество
георгиевская ленточка (акция)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта - одни имеют право на свой язык, школы и землю, а другие нет, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта. Одни имеют право на свой язык, другие нет, одни имеют право на свои школы, а другие нет. Одни имеют право на свою землю, а другие нет. Вот именно это сегодня нетерпимо", - сказал Киселев на старте акции "Георгиевская лента" - 2023". Он добавил, что за минувший год смысл и значение георгиевской ленты изменились. "Если раньше это была память о той, очень важной для всей страны, всего народа Победе. То сегодня с георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов", - подчеркнул генеральный директор международной медиагруппы. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867511887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, россия, общество, георгиевская ленточка (акция)
Дмитрий Киселев, Россия, Общество, Георгиевская ленточка (акция)
Россия вновь борется с нацизмом, заявил Киселев
Киселев: Россия вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта - одни имеют право на свой язык, школы и землю, а другие нет, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта. Одни имеют право на свой язык, другие нет, одни имеют право на свои школы, а другие нет. Одни имеют право на свою землю, а другие нет. Вот именно это сегодня нетерпимо", - сказал Киселев на старте акции "Георгиевская лента" - 2023".
Он добавил, что за минувший год смысл и значение георгиевской ленты изменились.
"Если раньше это была память о той, очень важной для всей страны, всего народа Победе. То сегодня с георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов", - подчеркнул генеральный директор международной медиагруппы.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков.
Акция "Георгиевская ленточка"