https://ria.ru/20230425/natsizm-1867538421.html

Россия вновь борется с нацизмом, заявил Киселев

Россия вновь борется с нацизмом, заявил Киселев - РИА Новости, 25.04.2023

Россия вновь борется с нацизмом, заявил Киселев

Россия вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта - одни имеют право на свой язык, школы и землю, а другие нет, заявил генеральный... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:36

2023-04-25T11:36

2023-04-25T11:36

дмитрий киселев

россия

общество

георгиевская ленточка (акция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a6529875ebf3199e472fc61195a30c.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия вновь борется с нацизмом и режимом, который делит людей на сорта - одни имеют право на свой язык, школы и землю, а другие нет, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта. Одни имеют право на свой язык, другие нет, одни имеют право на свои школы, а другие нет. Одни имеют право на свою землю, а другие нет. Вот именно это сегодня нетерпимо", - сказал Киселев на старте акции "Георгиевская лента" - 2023". Он добавил, что за минувший год смысл и значение георгиевской ленты изменились. "Если раньше это была память о той, очень важной для всей страны, всего народа Победе. То сегодня с георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов", - подчеркнул генеральный директор международной медиагруппы. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867511887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий киселев, россия, общество, георгиевская ленточка (акция)