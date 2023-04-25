https://ria.ru/20230425/nablyudateli-1867554342.html
Институт общественного наблюдения оправдал все ожидания, заявила Памфилова
Институт общественного наблюдения оправдал все ожидания, заявила Памфилова - РИА Новости, 25.04.2023
Институт общественного наблюдения оправдал все ожидания, заявила Памфилова
Институт общественного наблюдение в России оправдал все ожидания, Центральная избирательная комиссия РФ заинтересована в его развитии, так как это работает на... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:41
2023-04-25T12:41
2023-04-25T12:41
политика
россия
хабаровск
элла памфилова
владимир путин
сергей кириенко
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Институт общественного наблюдение в России оправдал все ожидания, Центральная избирательная комиссия РФ заинтересована в его развитии, так как это работает на избирателя, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. В Хабаровске 25 апреля проходит Дальневосточный электоральный форум с участие главы ЦИК РФ. "Он оправдал все наши ожидания, и поскольку мы были одним из основных инициаторов создания института общественного наблюдения, очень заинтересованы в его развитии", - сказала Памфилова. Она отметила, что ЦИК с удовольствием подключился к исполнению поручения президента по совершенствованию института наблюдение в РФ. "Подготовили все, что нужно, как мы считаем нужным, в взаимодействии с нашими общественниками. Считаем, что это очень важно и хорошо, считаем, что это работает на наших избирателей", - подчеркнула глава ЦИК. Ранее президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам заседания с членами СПЧ. В частности, глава государства поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
https://ria.ru/20230425/vybory-1867489068.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, хабаровск, элла памфилова, владимир путин, сергей кириенко
Политика, Россия, Хабаровск, Элла Памфилова, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Институт общественного наблюдения оправдал все ожидания, заявила Памфилова
Глава ЦИК Памфилова заявила, что институт общественного наблюдения оправдал все ожидания
ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Институт общественного наблюдение в России оправдал все ожидания, Центральная избирательная комиссия РФ заинтересована в его развитии, так как это работает на избирателя, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
В Хабаровске
25 апреля проходит Дальневосточный электоральный форум с участие главы ЦИК РФ.
Памфилова: Россия покажет, что выборы можно проводить без окрика Запада
"Он оправдал все наши ожидания, и поскольку мы были одним из основных инициаторов создания института общественного наблюдения, очень заинтересованы в его развитии", - сказала Памфилова.
Она отметила, что ЦИК с удовольствием подключился к исполнению поручения президента по совершенствованию института наблюдение в РФ.
"Подготовили все, что нужно, как мы считаем нужным, в взаимодействии с нашими общественниками. Считаем, что это очень важно и хорошо, считаем, что это работает на наших избирателей", - подчеркнула глава ЦИК.
Ранее президент России Владимир Путин
утвердил ряд поручений по итогам заседания с членами СПЧ. В частности, глава государства поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко
, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова
.
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