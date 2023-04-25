https://ria.ru/20230425/nablyudateli-1867554342.html

Институт общественного наблюдения оправдал все ожидания, заявила Памфилова

Институт общественного наблюдения оправдал все ожидания, заявила Памфилова - РИА Новости, 25.04.2023

Институт общественного наблюдения оправдал все ожидания, заявила Памфилова

Институт общественного наблюдение в России оправдал все ожидания, Центральная избирательная комиссия РФ заинтересована в его развитии, так как это работает на... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:41

2023-04-25T12:41

2023-04-25T12:41

политика

россия

хабаровск

элла памфилова

владимир путин

сергей кириенко

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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Институт общественного наблюдение в России оправдал все ожидания, Центральная избирательная комиссия РФ заинтересована в его развитии, так как это работает на избирателя, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. В Хабаровске 25 апреля проходит Дальневосточный электоральный форум с участие главы ЦИК РФ. "Он оправдал все наши ожидания, и поскольку мы были одним из основных инициаторов создания института общественного наблюдения, очень заинтересованы в его развитии", - сказала Памфилова. Она отметила, что ЦИК с удовольствием подключился к исполнению поручения президента по совершенствованию института наблюдение в РФ. "Подготовили все, что нужно, как мы считаем нужным, в взаимодействии с нашими общественниками. Считаем, что это очень важно и хорошо, считаем, что это работает на наших избирателей", - подчеркнула глава ЦИК. Ранее президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам заседания с членами СПЧ. В частности, глава государства поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

https://ria.ru/20230425/vybory-1867489068.html

https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html

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хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, хабаровск, элла памфилова, владимир путин, сергей кириенко