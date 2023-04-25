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В России есть проблемы с цифровизацией производств, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
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11:33 25.04.2023 (обновлено: 11:54 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867537412.html
В России есть проблемы с цифровизацией производств, заявил Медведев
В России есть проблемы с цифровизацией производств, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
В России есть проблемы с цифровизацией производств, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с темпами цифровизации производств в России пока есть проблемы, это связано в том числе с санкциями, поскольку... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:33
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россия
экономика
дмитрий медведев
технологии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с темпами цифровизации производств в России пока есть проблемы, это связано в том числе с санкциями, поскольку страну "отрезают" от необходимого для перехода на "цифру" софта."С цифровизацией есть проблемы, и это правда. Потому что, во-первых, к сожалению для нас, в настоящий момент нас пытаются отрезать от массы продуктов для внедрения цифровых технологий - это касается электронно-компонентной базы и того, что принято называть софтом, то есть программами", - сказал Медведев на просветительском марафоне "Знание", отвечая на соответствующий вопрос участников.При этом он добавил, что "мы и сами не лыком шиты" и "стараемся все у себя развивать".Он указал на то, что у России есть и достижения в этой сфере, приведя в пример развитые цифровые сервисы.Он добавил, что этим предстоит "по-серьезному заниматься".
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россия, экономика, дмитрий медведев, технологии
Россия, Экономика, Дмитрий Медведев, Технологии
В России есть проблемы с цифровизацией производств, заявил Медведев

Медведев: проблемы с цифровизацией производств связаны в том числе с санкциями

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с темпами цифровизации производств в России пока есть проблемы, это связано в том числе с санкциями, поскольку страну "отрезают" от необходимого для перехода на "цифру" софта.
"С цифровизацией есть проблемы, и это правда. Потому что, во-первых, к сожалению для нас, в настоящий момент нас пытаются отрезать от массы продуктов для внедрения цифровых технологий - это касается электронно-компонентной базы и того, что принято называть софтом, то есть программами", - сказал Медведев на просветительском марафоне "Знание", отвечая на соответствующий вопрос участников.
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При этом он добавил, что "мы и сами не лыком шиты" и "стараемся все у себя развивать".
«
"Но конечно, всем бы нам хотелось, чтобы темпы цифровизации, перехода на цифровые технологии в оборонке и в гражданском секторе были быстрей", - отметил Медведев.
Он указал на то, что у России есть и достижения в этой сфере, приведя в пример развитые цифровые сервисы.
«
"Но если говорить о внедрении цифры в производственные процессы, то здесь есть определенные сложности и не только из-за санкций, но еще и потому, что нужно энергию здесь приложить", - пояснил зампред Совбеза.
Он добавил, что этим предстоит "по-серьезному заниматься".
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