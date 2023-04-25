https://ria.ru/20230425/medvedev-1867537412.html

В России есть проблемы с цифровизацией производств, заявил Медведев

В России есть проблемы с цифровизацией производств, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023

В России есть проблемы с цифровизацией производств, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с темпами цифровизации производств в России пока есть проблемы, это связано в том числе с санкциями, поскольку... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:33

2023-04-25T11:33

2023-04-25T11:54

россия

экономика

дмитрий медведев

технологии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с темпами цифровизации производств в России пока есть проблемы, это связано в том числе с санкциями, поскольку страну "отрезают" от необходимого для перехода на "цифру" софта."С цифровизацией есть проблемы, и это правда. Потому что, во-первых, к сожалению для нас, в настоящий момент нас пытаются отрезать от массы продуктов для внедрения цифровых технологий - это касается электронно-компонентной базы и того, что принято называть софтом, то есть программами", - сказал Медведев на просветительском марафоне "Знание", отвечая на соответствующий вопрос участников.При этом он добавил, что "мы и сами не лыком шиты" и "стараемся все у себя развивать".Он указал на то, что у России есть и достижения в этой сфере, приведя в пример развитые цифровые сервисы.Он добавил, что этим предстоит "по-серьезному заниматься".

https://realty.ria.ru/20230127/tsifrovizatsiya-1847824567.html

https://ria.ru/20221208/shishkin-1836931152.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, дмитрий медведев, технологии