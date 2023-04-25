https://ria.ru/20230425/medvedev-1867536420.html
Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев
Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев
Все до единого политики в Европе зависят от США, Вашингтон поставил европейские страны в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:31
2023-04-25T11:31
2023-04-25T11:31
сша
европа
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все до единого политики в Европе зависят от США, Вашингтон поставил европейские страны в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить выпадение из существующей системы координат, в которой Штаты играют доминирующую роль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание". "Все до единого политики в Европе зависят от США. Нет ни одного политика, который бы не зависел. Даже самые спокойные, лояльные, с которыми у нас существуют нормальные отношения, они все равно зависимы от США. Потому что Америка на протяжении десятилетий проводила с ними такие тренинги, создала такую систему взаимоотношений с европейскими странами, поставила их в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить выпадение из системы координат, в который США имеют доминирующую роль", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230329/evroparlament-1861448332.html
сша
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире
США, Европа, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, В мире
Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: все до единого политики в Европе зависят от США