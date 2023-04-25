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Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
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11:31 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867536420.html
Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев
Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев
Все до единого политики в Европе зависят от США, Вашингтон поставил европейские страны в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:31
2023-04-25T11:31
сша
европа
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все до единого политики в Европе зависят от США, Вашингтон поставил европейские страны в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить выпадение из существующей системы координат, в которой Штаты играют доминирующую роль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание". "Все до единого политики в Европе зависят от США. Нет ни одного политика, который бы не зависел. Даже самые спокойные, лояльные, с которыми у нас существуют нормальные отношения, они все равно зависимы от США. Потому что Америка на протяжении десятилетий проводила с ними такие тренинги, создала такую систему взаимоотношений с европейскими странами, поставила их в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить выпадение из системы координат, в который США имеют доминирующую роль", - сказал Медведев.
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европа
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сша, европа, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире
США, Европа, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, В мире
Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: все до единого политики в Европе зависят от США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все до единого политики в Европе зависят от США, Вашингтон поставил европейские страны в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить выпадение из существующей системы координат, в которой Штаты играют доминирующую роль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание".
"Все до единого политики в Европе зависят от США. Нет ни одного политика, который бы не зависел. Даже самые спокойные, лояльные, с которыми у нас существуют нормальные отношения, они все равно зависимы от США. Потому что Америка на протяжении десятилетий проводила с ними такие тренинги, создала такую систему взаимоотношений с европейскими странами, поставила их в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить выпадение из системы координат, в который США имеют доминирующую роль", - сказал Медведев.
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СШАЕвропаВашингтон (штат)Дмитрий МедведевВ мире
 
 
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