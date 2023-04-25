https://ria.ru/20230425/medvedev-1867536420.html

Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев

Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023

Все европейские политики зависят от США, заявил Медведев

Все до единого политики в Европе зависят от США, Вашингтон поставил европейские страны в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:31

2023-04-25T11:31

2023-04-25T11:31

сша

европа

вашингтон (штат)

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все до единого политики в Европе зависят от США, Вашингтон поставил европейские страны в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить выпадение из существующей системы координат, в которой Штаты играют доминирующую роль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание". "Все до единого политики в Европе зависят от США. Нет ни одного политика, который бы не зависел. Даже самые спокойные, лояльные, с которыми у нас существуют нормальные отношения, они все равно зависимы от США. Потому что Америка на протяжении десятилетий проводила с ними такие тренинги, создала такую систему взаимоотношений с европейскими странами, поставила их в столь унизительное положение, что они не могут себе даже представить выпадение из системы координат, в который США имеют доминирующую роль", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230329/evroparlament-1861448332.html

сша

европа

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

сша, европа, вашингтон (штат), дмитрий медведев, в мире