https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html

Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом

Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом

Изъятие российских активов на Западе - это беспредел, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:17

2023-04-25T11:17

2023-04-25T12:15

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Изъятие российских активов на Западе - это беспредел, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые". "Ну, Вы уже мыслите как юрист, выражаетесь политкорректно, говорите, что это грабеж. Я использую термин немножко другого порядка - это беспредел. Но если говорить об этом чуть более подробно, да, безусловно, изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, как он может оценить сложившуюся ситуацию с заморозкой средств и конфискацией имущества российских граждан и компаний, заморозку активов РФ. По его словам, так называемые западные демократии "всегда отталкивались от тезиса священной и неприкосновенной частной собственности", но "в сегодняшней ситуации своими санкциями они эту доктрину по сути растоптали". "При помощи такого рода изъятий они (Запад - ред.) ничего не добьются, и они это прекрасно понимают и поэтому медлят с принятием решений. Но если все-таки решение об изъятии будет принято, в том числе об изъятии государственного имущества, которое в настоящий момент арестовано, включая, естественно, и государственные валютные резервы, резервы Центрального банка РФ, я уверен, что у нас не дрогнет рука для того, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, как он может оценить сложившуюся ситуацию с заморозкой средств и конфискацией имущества российских граждан и компаний, заморозку активов РФ, и каков может быть ответ России.Зампред Совбеза также не исключил вероятность того, что России "придется с нашими потенциальными соперниками, противниками достаточно долго судиться, в том числе в международных инстанциях".Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 24 по 26 апреля в Центральном Манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. В основе концепции марафона - современная Россия, страна стремительных изменений.

https://ria.ru/20230323/imuschestvo-1860006283.html

https://ria.ru/20230419/shveytsariya-1866411075.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, москва, екатеринбург, дмитрий медведев